Adrien Quatennens : de nouveau à l'Assemblée, un retour difficile pour le député ?

Le député Adrien Quatennens signe son retour à l'Assemblée nationale ce mercredi 11 janvier 2023. Condamné pour des violences conjugales, le député est tenu à l'écart du groupe LFI jusqu'en avril.

Absent des bancs de l'Assemblée nationale depuis septembre, Adrien Quatennens est de retour au Palais Bourbon ce mercredi 11 janvier 2023. Le député a siégé pour la première fois depuis de longs mois à la réunion de la commission des Affaires étrangères dont il fait partie. Le retour de l'élu du Nord reste en demi-teinte puisque s'il a retrouvé une place au sein de l'hémicycle, il ne peut pas encore s'asseoir aux côtés de ses collègues du groupe de La France insoumise. Condamné par le tribunal judiciaire de Lille pour violence conjugale, Adrien Quatennens figure momentanément sur la liste des non-inscrits et pourra retrouver sa famille politique au mois d'avril prochain.

Un retour à l'Assemblée conditionné pour Adrien Quatennens

La suspension temporaire d'Adrien Quatennens par le groupe parlementaire de La France insoumise était la condition prévue par le parti politique pour le retour du député. Cette suspension court jusqu'au 13 avril 2023. Dès lors le député pourra de nouveau afficher son étiquette LFI mais uniquement après avoir suivi "un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes", seconde et dernière condition posée par le parti pour autoriser son ancien numéro deux à revenir dans le jeu.

C'est en décembre, après la condamnation d'Adrien Quatennens, que LFI a posé ses conditions au retour du député. Mais ces dispositions n'ont pas plus à l'élu qui dès le lendemain dans une interview a martelé son "intention de retourner" à l'Assemblée. Ajoutant pour défense : "Je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains. [...] Je demande simplement la proportion et je souhaite simplement pouvoir reprendre une activité parlementaire normale".

Adrien Quatennens tenu à l'écart du groupe LFI

Alors qu'Adrien Quatennens avait prévenu de son retour "vraisemblable" à l'Assemblée nationale dans le courant du mois de janvier, ce mercredi l'apparition du député du Nord n'a pas ravi les membres de la France insoumise. Le 9 janvier sur LCI, Alexis Corbière a jugé que le retour de l'élu au moment crucial et très médiatique de la réforme des retraites est "une erreur" qui pourrait "parasiter" sa formation politique à l'heure des débats sur le projet de loi. Depuis septembre, plusieurs autres élus LFI ont pris leur distance avec le député qui a pourtant toujours joui du soutien de Jean-Luc Mélenchon, dont il est très proche. Une proximité qui a "fait du mal à nos combats, contre les violences faites aux femmes", selon plusieurs députées du parti de gauche.

Le député du Nord a quatre mois pour faire oublier le scandale à ses camarades insoumis et revenir dans de bonnes conditions au sein du groupe parlementaire. En guise de conseils, un proche de Jean-Luc Mélenchon recommande la discrétion a Adrien Quatennens et poursuit dans Le Parisien : "On lui a conseillé de revenir en commission, d'y bosser et défendre ses amendements. Parce qu'il est bon, il faut qu'il montre ses bons côtés. Il a une aisance, des certitudes, une maîtrise de lui même. Il faut qu'il revienne par les sujets de fond."

Ce mercredi à l'Assemblée nationale, seul Jean-Louis Bourlanges, député Modem qui dirige la commission des Affaires étrangères, a "salué" le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée d'un "Bienvenu dans nos travaux", écrit BFMTV