Uniforme à l'école : pourquoi Brigitte Macron est pour

Dans une interview des lecteurs du Parisien, la première dame Brigitte Macron s'est dite favorable au port de l'uniforme à l'école.

Dans une interview accordée au Parisien et réalisée par sept lecteurs du quotidien, publiée le 12 janvier 2022, Brigitte Macron s'est déclarée favorable au port de l'uniforme à l'école. Rappelant aux panélistes sont combat contre le harcèlement scolaire, elle a aussi évoqué la raison pour laquelle elle soutenait le port d'une tenue préétablie par les établissements scolaires.

"J'ai porté l'uniforme comme élève : quinze ans de jupette bleu marine, pull bleu marine" s'est-elle remémorée au Parisien. Une expérience dont elle garde un bon souvenir. La première dame a considéré les avantages d'une uniformisation des tenues : elle n'apporterait pas de différenciation entre les élèves mais, au contraire, fournirait un gain d'argent "par rapport aux marques", a-t-elle soutenu. Cela serait aussi l'occasion pour les étudiants de gagner du temps car "c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin". Si l'uniforme devait donc faire son retour dans les écoles françaises, il y a aurait une condition appuyée par Brigitte Macron, il faudrait "une tenue simple et pas tristoune".

Vers un retour de l'uniforme à l'école ?

Pas vraiment, à en croire l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Invité sur Franceinfo le 9 décembre 2022, il se déclarait défavorable à une loi "qui viendrait plaquer et imposer des tenues scolaires pour l'ensemble des élèves" a-t-il déclaré. "Je pense qu'il serait bien naïf de penser qu'un uniforme viendrait régler les questions de laïcité", a conclu le ministre.

Pourtant, ce 12 janvier est le jour de niche parlementaire du RN qui leur permet de présenter certaines propositions de lois. A l'ordre du jour à l'Assemblée Nationale, l'uniforme scolaire. Cette mesure mise en avant par le parti politique permettrait de lutter contre "toute manifestation de signes religieux ostentatoires (...) et de faire cesser cette course aux marques coûteuses, génératrices de tensions et d'inégalités sociales".

Les critiques de la NUPES

Il n'en fallait pas plus pour que la NUPES, coalition des partis de gauche, dénonce la prise de position de Brigitte Macron, akllant dans le même sens que le RN. La nouvelle secrétaire du parti Europe Ecologie Les Verts a dénoncé sur Twitter ce timing. "Donc la femme du Président prend position pour défendre une politique publique le jour ou le RN la propose dans sa niche à l'Assemblée, la digue est effondrée", a-t-elle fustigé. Rodrigo Arenas, député LFI de la 10ème circonscription de Paris a quant à lui critiqué "une instrumentalisation des enfants" et "l'irresponsabilité" de la Première dame "d'emboîter le pas de l'extrême droite".