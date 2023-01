Résultats du congrès du PS : Olivier Faure largement en tête, Hélène Geoffroy éliminée

Olivier Faure, favori pour être réélu à la direction du PS est arrivé en tête des résultats du premier tour du 12 janvier. Nicolas Mayer-Rossignol lui fera face pour le second scrutin jeudi prochain. Les résultats officiels sont attendus ce vendredi matin.

Les résultats du premier tour du nouveau premier secrétaire du PS ne sont pas encore définitifs mais le noms des qualifiés est déjà connu ! Oliver Faure, favori du scrutin, est sans surprise arrivé en tête des votes mais ne sait pas encore s'il a atteint son objectif de réunir 50% des voix. Face à lui, c'est le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et représentant de la troisième voie, ni vraiment pour ni tout à fait contre la Nupes, qui est parvenu à se qualifier pour le second tour du 19 janvier.

Sans même connaître la part de votes recueillis, les chiffres doivent être publiés dans le matinée du vendredi 13 janvier, les deux hommes ont remercié dans la nuit du jeudi au vendredi les adhérents de les avoir soutenus. Et le moins qu'on puisse dire c'est que le patron du PS, candidat à sa réélection n'a pas fait dans la modestie en écrivant sur Twitter : "Merci aux milliers de militants socialistes qui ont fait le choix de me placer très largement en tête de ce vote de premier tour. Le débat stratégique a été tranché. Les militants ont clairement choisi l'union de la gauche et des écologistes !" Olivier Faure persiste donc à défendre l'alliance de la Nupes, pourtant à l'origine de fortes divisions au sein des socialistes.

De son côté aussi, Nicolas Mayer-Rossignol se félicite d'une première victoire avec la "surprise et l'espoir" créé par les résultats du scrutin. Et d'ajouter : "A cette heure, la direction sortante n'est plus majoritaire. Notre ligne est la seule qui puisse rassembler tous les socialistes jeudi prochain". L'alliance de la Nupes reste donc au cœur du débat. Hélène Geoffroy, candidate qui milite pour s'extraire de l'union de la gauche, n'est arrivée que troisième et est éliminée du scrutin à l'issue du premier tour.

Qui sont les candidats pour prendre la tête du PS ?

Après le premier tour de l'élection du nouveau premier secrétaire du PS, plus que deux candidats sur trois sont en lice. C'est Hélène Geoffroy, maire de Vaulx en Velin (Rhône) et rival historique d'Olivier Faure qui a été éliminée. Le choix se joue désormais encore le camp favorable à l'alliance de la Nupes derrière Olivier Faure et ceux qui défendent une autre voie avec Nicolas Mayer-Rossignol.

Olivier Faure : premier secrétaire du Parti socialiste depuis 2018, l'homme de 54 ans a rejoint les rangs du PS alors qu'il avait 16 ans et a progressivement gravi les échelons. Il est député de Seine-et-Marne et membre de la direction du parti depuis juillet 2012. Si depuis son élection à la tête du PS, Olivier Faure a fait l'unanimité, en 2022 le leader politique a divisé la gauche en acceptant de s'allier à La France insoumise (LFI) pour former la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) en vue des législatives. Le premier secrétaire du PS est depuis accusé de "subordination" par les cadres du parti qui dénoncent une "reddition" et un effacement du PS derrière le discours trop radical de LFI. Pourtant, le patron des socialistes soutient que cette alliance était le seul moyen pour le PS de conserver du poids à l'Assemblée nationale.

: premier secrétaire du Parti socialiste depuis 2018, l'homme de 54 ans a rejoint les rangs du PS alors qu'il avait 16 ans et a progressivement gravi les échelons. Il est député de Seine-et-Marne et membre de la direction du parti depuis juillet 2012. Si depuis son élection à la tête du PS, Olivier Faure a fait l'unanimité, en 2022 le leader politique a divisé la gauche en acceptant de s'allier à La France insoumise (LFI) pour former la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) en vue des législatives. Le premier secrétaire du PS est depuis accusé de "subordination" par les cadres du parti qui dénoncent une "reddition" et un effacement du PS derrière le discours trop radical de LFI. Pourtant, le patron des socialistes soutient que cette alliance était le seul moyen pour le PS de conserver du poids à l'Assemblée nationale. Nicolas Mayer-Rossignol : il est le maire de Rouen et le président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime). Ce cadre du PS est entré en politique en travaillant auprès de Laurent Fabius à partir de 2008 à l'agglomération de Rouen et s'est engagé pour la Région tour à tour en tant que conseiller ou président de Région. Il a aussi servi Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères jusqu'en 2013. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Nicolas Mayer-Rossignol a pris part à la campagne d'Anne Hidalgo et sa candidature à la tête du PS profite cette fois du soutien de la maire de Paris, mais aussi de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l'association Région de France. Comme cette dernière, le candidat ne reconnaît pas la place du PS au sein de la Nupes et défend une "troisième voie" entre Faure et Geoffroy. Son credo ? Être ni pour ni contre la Nupes et réformer une "gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologique".

Qui vote pour élire le dirigeant du PS ?

L'élection étant déterminante pour l'avenir du PS, seuls les adhérents du parti sont invités à participer au scrutin des 12 et 19 janvier 2023. Au total 41 000 personnes encartées peuvent s'exprimer dans les urnes mais il est improbable que tous les adhérents participent au vote. Le parti ne s'attend pas à ce que plus de 20 000 votants prennent position en faveur d'un nom. Pourtant, compte tenu de l'importance stratégique du Congrès du PS de 2023 un regain d'intérêt aurait pu être observé.

Quels sont les enjeux du Congrès du PS ?

Tous les membres du PS s'accordent à dire que le Congrès de 2021 est rempli d'enjeux, et pour cause c'est l'avenir du parti qui s'y joue. Plusieurs questions se posent mais elles peuvent être résumées en une seule : faut-il poursuivre sur la ligne tracée par Olivier Faure avec l'alliance de la gauche ou s'en extraire et essayer de faire renaître le PS de ses cendres ? Dans le camp d'Olivier Faure on martèle que l'alliance de la Nupes était le seul moyen de permettre au parti d'exister à l'Assemblée nationale quand les éléphants du parti et les cadres de la génération précédente hurlent à l'effacement du parti derrière la radicalité des insoumis.

Au delà de la Nupes, les membres du PS s'interrogent sur le fonctionnement du parti qui bat de l'aile et dont le manque de cadre n'est sans doute pas étranger aux résultats historiquement bas du parti à la rose aux dernières élections (1,75% à la présidentielle de 2022). "Depuis cinq ans, on fonctionne à l'envers. Les députés prennent des positions qui deviennent celles du parti ", déplore la députée Valérie Rabault dans l'Obs, non sans jeter la faute à Olivier Faure à la tête du PS depuis 2018. Elle n'est pas la seule à juger l'homme responsable de la perte de vitesse de la formation politique et a être partisane d'un renouvellement à la tête du parti.

Enfin, dernier sujet, lié au deux premiers, qui doit être abordé au Congrès PS : quid de la stratégie électorale pour les prochains rendez-vous politiques ? Impossible de répondre sans avoir pris position sur l'alliance de la Nupes car en fonction le PS devra faire campagne seul ou composer avec les autres forces de gauche. Mais le calcul est délicat : seul, il faudra travailler dur sans être sûr que les efforts portent leur fruit pour conserver l'avantage aux élections sénatoriales et municipales, mais à plusieurs le PS devra inévitablement léguer à ses alliés de gauche au risque de s'effacer. Le point culminant du prochain cycle électoral étant la présidentielle de 2027, le PS doit aussi se préparer à présenter un candidat et à être en mesure de lui garantir un score digne de ce nom. A ce sujet, certains prêtent à Olivier Faure des ambitions élyséennes.