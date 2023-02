La réforme des retraites à l'Assemblée nationale : des débats longs... et stériles ? [DIRECT]

A la commission des affaires sociales, le débat sur la réforme des retraites a duré trois jours mais n'a pas permis de traiter les plus de 5000 amendements. Les discussions se terminent ce mercredi 1er février avant l'arrivée dans l'hémicycle lundi prochain.

A la commission parlementaire des affaires sociales les prises des paroles s'enchaînent mais les députés avancent au pas. Après trois jours de discussions, les débats sur la réforme des retraites précédant ceux de l'Assemblée nationale prennent fin ce mercredi 1er février, à 20 heures, et il va sans dire que les plus de 5 000 amendements en examen n'ont pas été traités. Un rythme de croisière lent et signe de la stratégie d'obstruction des députés de la Nupes, selon les accusations répétées des élus du Rassemblement national résolument opposés à la réforme des retraites et ceux de le majorité qui défendent le texte corps et âme. Le socialiste Arthur Delaporte a demandé des "jours supplémentaires" de l'examen du texte, compte tenu de l'incompatibilité entre le calendrier et le travail à assurer, mais la commission n'aura pas beaucoup de rabe, le texte étant attendu le lundi 6 février à l'Assemblée nationale pour une séquence politique qui s'annonce houleuse.

Le débat sur la réforme des retraites s'est d'ailleurs souvent transformé en foire d'empoigne à la commission avec des attaques interposées ou des critiques, pas toujours justifiées, entre la droite et la gauche. Le plus souvent ce sont l'incompréhension et le maintien des positions des uns et des autres qui ont dominé, rendant stériles les échanges de la commission. Durant les heures de débats quelques textes ont tout de même été adoptés comme l'article 2 du projet de la réforme des retraites qui porte sur l'"index seniors". Si la rapporteure générale Stéphanie Rist (Renaissance) a salué le 31 janvier une "brique [supplémentaire] dans l'amélioration de l'emploi des seniors". Les oppositions de gauche et de droite ont déploré une mesure inutile car insuffisante.

Durant les trois jours de débats, plusieurs coups d'éclats ont retenu l'attention par leur fond ou par leur forme. Le ton a été donné dès le premier jour par le communiste Sébastien Jumel qui s'est adressé à la majorité : "Ne croyez pas qu'on va laisser les Français s'en prendre plein la tronche, et ronronner comme des chats sur des grands fauteuils rouges. Non, nous allons faire rentrer la colère en commission, dans l'hémicycle". De leur côté les députés RN ont accusé les membres de la Nupes d'être les "idiots utiles" de la majorité à quelques heures de la lever de séance.

