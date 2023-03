Elisabeth Borne : huée à l'Assemblée, le discours en vidéo

ELISABETH BORNE. Elisabeth Borne a déclenché le 49.3 pour adopter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La décision est vivement critiquée et met en danger la Première ministre.

[Mis à jour le 16 mars 2023 à 16h06] Ce n'est pas une première pour la Première ministre, mais cette fois l'heure est grave. Elisabeth Borne a déclenché le 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites ce jeudi 16 mars devant l'Assemblée nationale. La décision prise à la dernière minute, après de longues discussions, est lourde de conséquences. C'est d'abord un échec pour le camp présidentiel qui opte pour la "faciliter" en imposant le texte en se passant du vote des députés, à défaut d'avoir su s'assurer une majorité des voix. Avec ce choix, le gouvernement s'expose aussi à la colère de l'opposition et surtout de la rue qui se soulève depuis des semaines contre la réforme des retraites. Mais le recours au 49.3 est également dangereux pour Elisabeth Borne qui risque d'être démise.

L'autorité et la légitimité d'Elisabeth Borne vient de prendre un grand coup. Si la Première ministre s'est dite prête à être un "fusible", son avenir en tant que cheffe du gouvernement est bien incertain. Elle apparaît affaiblie après avoir échoué à la mission qui lui avait été confiée et qu'elle avait plusieurs fois affiché comme son principal objectif : rassembler une majorité sur la réforme des retraites. L'accueil qui lui a été réservé à l'Assemblée nationale est la preuve que désormais les échanges et négociations entre le camp gouvernemental et les députés seront d'autant plus difficiles. Elisabeth Borne aura l'occasion de s'exprimer et de s'expliquer sur ce recours au 49.3 ce jeudi soir, au 20h de TF1.

Elisabeth Borne muselée à l'Assemblée nationale

Le discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale a eu lieu dans la cacophonie la plus totale. Venue devant l'hémicycle pour annoncer le recours au 49.3, la Première ministre a été réduite au silence pendant plusieurs minutes face aux députés de La France insoumise qui, brandissant des pancartes "64 ans, c'est non !", ont chanté La Marseillaise. Elisabeth Borne a repris, ou plutôt débuté, après une suspension de séance et dans le bruit le plus total, sous les huées de beaucoup et les quelques applaudissements de la majorité.

Elisabeth Borne renversée par une motion de censure ?

Qui dit 49.3, dit motion de censure, en particulier sur la réforme des retraites qui suscite autant d'opposition et de colère. Des motions sont déjà prêtes dans les tiroirs à croire plusieurs députés dont le communiste Fabien Roussel qui à la sortie de l'Assemblée nationale a soutenu une initiative transpartisane : "Nous créerons touts les conditions pour que [la motion de censure] reçoive le plus de soutien possible. Nous souhaitons qu'elle soit défendue par le groupe LIOT afin qu'elle reçoive le plus de soutien. Pour notre part, nous la soutiendrons." Il est question de la motion de censure évoquée depuis la semaine dernière par l'élu centriste Charles de Courson. Ce texte serait celui qui a le plus de chances d'aboutir, mais un rejet de l'adoption de la réforme des retraites imposée par le 49.3 est loin d'être gagné. D'autres motions de censure vont être déposées, Marine Le Pen a notamment déclaré déposer une motion de censure dans les prochaines heures. A gauche, la Nupes devrait suivre.

Anticipant ces motions de censure, Elisabeth Borne a déclaré lors de son discours devant l'Assemblée : "Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement, répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu, comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot". Une phrase qui frise l'ironie.