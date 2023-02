Les députés débattent jusqu'au 17 février du projet de loi sur la réforme des retraites. Alors que le texte fait l'objet d'une vive contestation, comment se positionne votre député ? Découvrez-le avec notre moteur de recherche.

Le sujet enflamme la France et l'Assemblée nationale ces derniers temps. L'explosif dossier de la réforme des retraites est débattu dans l'hémicycle depuis le 6 février et restera au palais Bourbon jusqu'au 17 février. Après, ce sera au Sénat d'examiner ce projet de loi qui divise les parlementaires.

A l'Assemblée, l'ambiance est électrique et témoigne d'une scission en deux de la chambre basse du parlement, entre fervents défenseurs et opposants d'un texte qui a poussé des dizaines de milliers de Français à descendre dans la rue pour dire "Non" à la réforme. Cette dernière n'est pas une surprise puisqu'Emmanuel Macron l'avait lancée en 2020, stoppée par le Covid, puis annoncée dans son programme lors de la campagne pour la présidentielle de 2022.

Mais comment se positionne votre député par rapport à ce texte ? Grâce à notre moteur de recherche, découvrez si votre représentant local est pour ou contre la réforme des retraites. Il est possible de le trouver en tapant son nom exact, en tapant le nom de votre département ou en choisissant un groupe politique.

Votre député est-il pour ou contre la réforme des retraites ? Découvrez le avec notre moteur de recherche

Détail des acronymes politiques : REN (Renaissance, majorité), MoDem (Mouvement démocrate, majorité), HOR (Horizons, majorité), RN (Rassemblement national), LFI (La France insoumise), LR (Les Républicains), EELV (Europe Ecologie-Les Verts), PS (Parti socialiste), PCF (Parti communiste français), LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), NI (non-inscrit).

Quelle méthodologie est-elle utilisée ?

Le vote sur la globalité du projet de loi sur la réforme des retraites n'a pas encore eu lieu. Ainsi, pour déterminer quel député est pour ou contre ce texte, Linternaute s'est basé sur le premier vote important des députés : celui concernant l'article liminaire du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Pourquoi ce vote ? Il s'agit du premier article du projet de loi et celui-ci présente l'esprit général du texte avec ses grandes orientations budgétaires (détails ici). Les parlementaires ayant voté en sa faveur affichent donc leur soutien à la réforme.

486 députés y ont pris part (détail des votes ici). Les députés qui n'étaient pas présents pour ce scrutin ne sont donc pas intégrés dans notre tableau. Plus globalement, les députés de la majorité gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons) défendent la réforme, quand les groupes d'oppositions (RN, LFI, PS, EELV, PCF, LIOT) sont contre. Seul LR est divisé sur la question entre des défenseurs, des opposants et des abstentionnistes.