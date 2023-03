Retraites : la réforme adoptée au Sénat, et à l'Assemblée ? DIRECT

La réforme des retraites a été adoptée ce jeudi matin par le Sénat. La chambre haute s'est prononcée en faveur du texte, sans surprise. Le vote décisif de l'Assemblée nationale doit avoir lieu dans l'après-midi. L'indécision est grand. Les infos en direct.

10:53 - Prochaine étape à 15 heures ! Le vote du Sénat désormais acté, le prochain rendez-vous concernant la réforme des retraites est fixé à 15 heures. C'est à cette heure là que la séance consacrée au vote sur le projet de loi débutera à l'Assemblée nationale. D'ici là, les tractations vont continuer d'aller bon train... 10:42 - Le Sénat adopte la réforme des retraites Le Sénat vient d'adopter la réforme des retraies par 193 voix pour contre 114 opposants. La première étape est donc un succès, sans surprise, pour le gouvernement. 10:34 - Au Sénat, qui est pour, qui est contre la réforme des retraites ? Le gouvernement n'a pas de souci à se faire au Sénat. La réforme des retraites devrait être adoptée sans encombre. Le groupe Les Républicains, majoritaire au palais du Luxembourg, est pour. Lors du vote en première lecture, 120 élus s'étaient prononcés en faveur de la réforme (6 contre, 18 abstentions). L'Union centriste défend aussi le texte, malgré quelques dissidences (37 pour, 6 contre, 14 abstentions). Le groupe macroniste du Sénat est unanimement pour (23). Les représentants d'Horizons sont aussi des défenseurs du projet de loi (12). Un groupe de centre-gauche est divisé (3 pour, 8 contre, 3 abstentions en première lecture). L'ensemble des groupes de gauche (socialistes, communistes et écologistes), représentant 91 élus, y sont opposés. 10:05 - Le 49.3 peut-il être actionné ? Légalement, oui l'article 49.3 de la Constitution peut être engagé par le gouvernement pour faire passer, sans vote, la réforme des retraites. Mais alors que l'incertitude règne sur l'issue du vote à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont-ils trancher en faveur de cet outil ? Le président de la République "souhaite aller au vote" a indiqué l'Elysée mercredi soir. A cet effet, l'exécutif continue de discuter avec des députés indécis, surtout à droite, pour tenter d'obtenir une majorité et, donc, voir la réforme être votée sans passage en force. 09:42 - Qu'est-il ressorti de la commission mixte paritaire mercredi ? Dans le cadre de la commission mixte paritaire, l'inscription dans le projet de loi du report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans a bien été entériné. La durée de cotisation passe bien à 43 ans. Un "CDI Séniors" permettant d'embaucher des salariés proches de l'âge de la retraite mais au chômage de longue durée avec une exonération de cotisations patronales a été approuvé. Par ailleurs, une surcote de 5% pour les femmes avec enfants a été adoptée pour compenser leurs congés maternités. 09:08 - Au Sénat, quel avait été le résultat du vote en première lecture ? Lors du vote sur le texte en première lecture le 11 mars dernier, 307 sénateurs s'étaient exprimés : 195 pour et 112 contre. C'est principalement la droite (120), soutenue par les centristes, qui s'était exprimée en faveur du texte malgré quelques oppositions dans leurs rangs. La gauche, elle, s'y était fortement opposée. Le vote sera-t-il similaire ce jeudi ? 09:01 - La séance s'ouvre au Sénat ! Il est 9 heures ! La séance consacrée au vote de la réforme des retraites s'ouvre au Sénat. Il s'agit du premier vote décisif de la journée sur le texte. 08:42 - La grande incertitude de l'Assemblée nationale En revanche, à l'Assemblée nationale, c'est le grand flou qui règne. La majorité gouvernementale n'étant que relative et non absolue, l'exécutif n'a pas la garantie que son texte passe. Dans les rangs de la Macronie, la plupart des 250 députés devrait approuver le texte. Mais la Nupes et le RN s'y opposeront. C'est donc LR qui détient la clé du scrutin. Mais la droite est divisée entre les défenseurs et opposants à la réforme. Selon le dernier décompte de BFM TV, seuls 224 députés sont certains de voter en faveur du projet de loi. 08:37 - Pas de souci pour une adoption au Sénat ? A priori, c'est la chambre parlementaire où Emmanuel Macron a le moins de souci à se faire. A partir de 9 heures, les sénateurs devront se prononcer sur la réforme des retraites. Le palais du Luxembourg est favorable au projet de loi et l'a déjà fait savoir en adoptant une première version, en première lecture, avant la commission mixte paritaire. Majoritairement à droite, cet hémicycle devrait approuver la réforme sans encombre. 08:34 - Emmanuel Macron reçoit les chefs de la majorité Ce jeudi matin, depuis 8h15, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée les chefs de partis et chefs de groupe des partis composants la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale (Renaissance, MoDem, Horizons). La présidente de l'hémicycle Yaël Braun-Pivet a également été conviée, tout comme Elisabeth Borne, la Première ministre. Il doit être question d'arbitrer définitivement la stratégie du jour : faire voter le texte ou passer par le 49.3 ? 08:25 - A quelle heure le projet de loi sera-t-il voté ? Alors que l'issue du vote sur la réforme des retraites est toujours incertaine, le Sénat et l'Assemblée nationale ne se prononceront pas en même temps. Au palais du Luxembourg, le texte sera soumis au vote à 9 heures. Puis ce n'est qu'à 15 heures qu'il fera son retour au palais Bourbon, chambre vers laquelle tous les regards seront tournés ce jeudi. 08:21 - Jour de vote de la réforme des retraites ! C'est le jour le plus long (ou presque) du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce jeudi 16 mars 2023, le Sénat puis l'Assemblée nationale doivent se prononcer sur la réforme des retraites. Le projet de loi définitif, issu de la commission mixte paritaire, est soumis au vote des deux chambres. Si une majorité de voix vote en sa faveur, le texte sera adopté et la réforme entrera en vigueur.

D'abord, il fait peu de doutes que le Sénat votera son adoption. Majoritairement à droite, la chambre haute du Parlement ne s'est jamais montrée véritablement hostile à la réforme des retraites, malgré des débats pour des ajustements techniques. D'ailleurs, un premier vote sur l'ensemble du texte avait abouti à son adoption (195 pour, 112 contre, 37 abstentions). La donne ne devrait pas s'inverser.

A l'Assemblée nationale, en revanche, ce n'est pas la même musique. Le chahutage permanent qui a rythmé les séances a rendu impossible l'organisation d'un vote sur l'ensemble du texte. Quelques articles ont été adoptés mais le gouvernement a vu celui sur l'index sénior être rejeté par la chambre basse. Au palais Bourbon, le gouvernement n'a pas la main, devant composer avec l'absence de majorité absolue au sein de l'hémicycle. Impossible donc de s'assurer un passage du texte, malgré l'alliance avec le MoDem et Horizons. 250 votes garantis dans le meilleur des cas où tous les élus votent pour, c'est trop peu dans l'hypothèse d'une alliance des oppositions qui représentent 318 voix (sans compter les 5 députés non-inscrits).

Mais le calcul n'est pas aussi rapide à faire. Dans l'opposition, certains se sont alliés avec la majorité gouvernementale : Les Républicains. A la veille du vote, 22 se disaient prêts à soutenir le gouvernement, selon BFM TV. De quoi se rapprocher de la majorité absolue ? Non. Car dans les rangs de la coalition soutenant l'action d'Emmanuel Macron, des défections pourraient être enregistrées : 33 députés estampillés Renaissance (ex-LREM), 1 MoDem et 10 Horizons ne sont pas certains de voter le texte. A ce stade, seules 224 voix pour seraient assurées sur le total maximal de 573 votes. Impossible, dans cette situation et suyr ce simple calcul, de faire adopter le texte.

Quelle sera la majorité à atteindre ?

Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir une majorité absolue pour faire adopter une loi. Une majorité relative suffit, c'est-à-dire plus de la moitié des voix des participants. Un facteur majeur est donc à prendre en compte : l'abstention ou l'absence des élus pour voter le texte. Ainsi, si un député est présent à l'Assemblée mais s'abstient au moment du vote, sa position n'est pas comptabilisée et fait ainsi diminuer le nombre de suffrages exprimés. De quoi, là encore, faire diminuer le seuil de la majorité nécessaire à l'adoption du texte.

Plutôt que de voter contre, des membres de la majorité gouvernementale pourraient ainsi simplement faire le choix de s'abstenir pour ne pas (trop) pénaliser leur camp. Avec une majorité à atteindre moins importante, cela pourrait permettre à la Macronie de quémander moins de voix qu'initialement prévu. Certains hésitants pourraient encore se laisser convaincre et faire basculer la balance en faveur du gouvernement, selon le texte adopté en CMP. C'est pour cela que le gouvernement cajole LR.

Avant les débats à l'Assemblée nationale, la motion de rejet préalable du projet de loi, déposée par la Nupes, avait été rejetée par 292 voix, soit la totalité des députés de la majorité présents ce jour-là ainsi que 48 LR. Un score au-delà de la majorité absolue.

Si l'exécutif ne parvient pas à sa manœuvre politique de ranger derrière lui une majorité de députés, il lui reste l'inflammable arme du 49.3. Un article de la Constitution qui engage la responsabilité du gouvernement. Concrètement, dans ce cadre-là, la loi ne sera pas votée mais instaurée de facto, sauf si une majorité de députés s'opposent à cette initiative via une motion de censure. Si elle est adoptée, alors le gouvernement doit démissionner. Pour cela, il faut recueillir la majorité absolue, c'est-à-dire 287 voix. Or, cela signifierait une alliance des oppositions. La Nupes, le RN, LR et LIOT sont-ils prêts à voter un même texte ? Difficile de l'imaginer. Si la motion de censure est déposée par le RN, la Nupes ne devrait pas la voter. Le cas s'est déjà présenté à l'automne dernier lors du projet de loi de finances pour 2023. Le texte du RN n'avait reçu l'adhésion que des élus frontistes, alors même que la gauche avait déposé un texte similaire. Motion qu'avait, en revanche, voté le RN.

Si le 49.3 venait à être enclenché à l'Assemblée nationale pour les retraites, la motion de censure n'aurait que peu de chances de passer. Le RN et la Nupes cumulent 237 voix sur les 287 nécessaires. Chez LR (et LIOT dans une moindre mesure), sur qui reposeraient l'adoption ou non de la motion, il apparaît peu probable qu'une cinquantaine d'élus se rallie aux autres oppositions. D'abord car le renversement du gouvernement conduirait à une instabilité politique qu'ils ne prônent pas nécessairement. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une adoption de la motion de censure, Emmanuel Macron pourrait décider de la dissolution de l'Assemblée nationale et convoquer de nouvelles élections législatives. Pour certains députés, dont l'obtention du siège dans l'hémicycle s'est jouée à un cheveu, repartir en campagne pourrait s'avérer complexe, avec le risque de perdre leur fauteuil. Le calcul politique est donc à prendre en compte. Dans l'histoire, une seule des 60 motions de censure déposées a été adoptée.

Par le processus législatif traditionnel ou en force, la réforme des retraites semble être en passe d'être adoptée par le Parlement, compte-tenu des outils à la disposition du gouvernement. Mais si elle venait à être instaurée par le 49.3, le risque social d'un embrasement n'est pas à écarter au vue de la contestation du texte.

Parmi les 577 élus à l'Assemblée nationale, qui est pour, qui est contre ? Grâce à notre moteur de recherche, voici un premier aperçu (lire la méthodologie plus bas), permettant de trouver si son représentant local s'est positionné en faveur du texte ou s'y est opposé. Sans que cela ne présage en rien de l'issue du vote.

Afin d'utiliser au mieux notre moteur de recherche, il convient soit d'écrire avec exactitude le nom de famille de votre député (avec la première lettre en majuscule, les accents et/ou tirets éventuels), d'écrire entièrement ou partiellement le nom de votre département (avec la première lettre en majuscule) ou de sélectionner le groupe parlementaire que vous souhaitez, puis d'appuyer sur "Chercher".

Détail des acronymes politiques : REN (Renaissance, majorité), MoDem (Mouvement démocrate, majorité), HOR (Horizons, majorité), RN (Rassemblement national), LFI (La France insoumise), LR (Les Républicains), EELV (Europe Ecologie-Les Verts), PS (Parti socialiste), PCF (Parti communiste français), LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), NI (non-inscrit).

Quelle méthodologie est utilisée ?

Le vote sur la globalité du projet de loi sur la réforme des retraites n'a pas encore eu lieu. Ainsi, pour déterminer quel député est pour ou contre ce texte, Linternaute s'est basé sur le premier vote important des députés : celui concernant l'article liminaire du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Pourquoi ce vote ? Il s'agit du premier article du projet de loi et celui-ci présente l'esprit général du texte avec ses grandes orientations budgétaires (détails ici). Les parlementaires ayant voté en sa faveur affichent donc leur soutien à la réforme.

486 députés y ont pris part (détail des votes ici). Les députés qui n'étaient pas présents pour ce scrutin ne sont donc pas intégrés dans notre tableau. Plus globalement, les députés de la majorité gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons) défendent la réforme, quand les groupes d'oppositions (RN, LFI, PS, EELV, PCF, LIOT) sont contre. Seul LR est divisé sur la question entre des défenseurs, des opposants et des abstentionnistes.