Vote de la réforme des retraites : les députés pour, les députés contre

Alors que des députés et sénateurs vont tenter d'établir un texte commun sur la réforme des retraites, qui sont les députés en passe de voter pour ou contre ce projet de loi ?

Contre vents et marées, le processus législatif de la réforme des retraites avance. Si aucun vote sur l'ensemble du texte n'a eu lieu à l'Assemblée nationale, le Sénat, lui, s'est prononcé et a adopté le projet de loi en première lecture. Cela ne revient pas à dire que la réforme est définitivement actée, loin de là. Désormais, les deux chambres parlementaires doivent se mettre d'accord sur un texte commun qui pourrait être communément voté, dans les mêmes termes. C'est l'objet de la commission mixte paritaire qui se réunit ce mercredi 15 mars 2023. Sept députés et sept sénateurs, d'obédience diverses mais en majorité pro-gouvernement, vont discuter des dispositions exactes qui pourraient être inscrites dans la loi. Si les Macronistes et LR chercheront à trouver un compromis, la gauche et le RN, de leurs côtés, ne devraient pas changer de fusil d'épaule et continuer à marteler leur opposition au texte. Lorsqu'une mouture commune sera établie, un vote décisif aura alors lieu au Sénat, puis à l'Assemblée pour acter ou rejeter définitivement le projet de loi.

Si au palais du Luxembourg, le texte devrait passer, ce n'est pas du tout encore acté pour le palais Bourbon. Dans l'hémicycle, les débats ont été virulents et le gouvernement ne dispose pas d'une majorité. Pour parvenir à faire passer sa réforme, l'exécutif doit négocier avec LR, son principal allié, favorable à la retraite à 64 ans. Mais dans les rangs de la droite, tous les députés ne sont pas d'avis d'approuver la réforme. Par ailleurs, au sein même de la coalition macroniste, certains députés sont tentés de ne pas suivre les consignes de groupe. Selon un décompte réalisé par BFM TV, 189 voix en faveur du texte serraient assurées. Loin des 287 nécessaires (majorité absolue) pour s'éviter toute sueur froide, même si une majorité relative suffira.

Parmi les 577 élus à l'Assemblée nationale, qui est pour, qui est contre ? Grâce à notre moteur de recherche, voici un premier aperçu (lire la méthodologie plus bas), permettant de trouver si son représentant local s'est positionné en faveur du texte ou s'y est opposé. Sans que cela ne présage en rien de l'issue du vote.

Afin d'utiliser au mieux notre moteur de recherche, il convient soit d'écrire avec exactitude le nom de famille de votre député (avec la première lettre en majuscule, les accents et/ou tirets éventuels), d'écrire entièrement ou partiellement le nom de votre département (avec la première lettre en majuscule) ou de sélectionner le groupe parlementaire que vous souhaitez, puis d'appuyer sur "Chercher".

Trouvez le vote de votre député(e) avec notre moteur de recherche

Détail des acronymes politiques : REN (Renaissance, majorité), MoDem (Mouvement démocrate, majorité), HOR (Horizons, majorité), RN (Rassemblement national), LFI (La France insoumise), LR (Les Républicains), EELV (Europe Ecologie-Les Verts), PS (Parti socialiste), PCF (Parti communiste français), LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), NI (non-inscrit).

Quelle méthodologie est utilisée ?

Le vote sur la globalité du projet de loi sur la réforme des retraites n'a pas encore eu lieu. Ainsi, pour déterminer quel député est pour ou contre ce texte, Linternaute s'est basé sur le premier vote important des députés : celui concernant l'article liminaire du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Pourquoi ce vote ? Il s'agit du premier article du projet de loi et celui-ci présente l'esprit général du texte avec ses grandes orientations budgétaires (détails ici). Les parlementaires ayant voté en sa faveur affichent donc leur soutien à la réforme.

486 députés y ont pris part (détail des votes ici). Les députés qui n'étaient pas présents pour ce scrutin ne sont donc pas intégrés dans notre tableau. Plus globalement, les députés de la majorité gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons) défendent la réforme, quand les groupes d'oppositions (RN, LFI, PS, EELV, PCF, LIOT) sont contre. Seul LR est divisé sur la question entre des défenseurs, des opposants et des abstentionnistes.