Charles III en France : Versailles, Bordeaux... Le programme de la visite

Pour son premier voyage d'État en tant que roi, Charles III a choisi la France. Le souverain et son épouse, la reine consort Camilla, seront dans l'Hexagone du 26 au 29 mars.

Un geste fort, qui rappelle celui de sa mère. En 1948, la Princesse Élisabeth consacrait sa première visite hors du Royaume-Uni à Paris. Son fils, Charles III a décidé de l'imiter. Avec son épouse, la reine consort Camilla, le roi va effectuer un déplacement officiel en France à la fin du mois de mars. Il s'agira du tout premier voyage d'État du roi depuis son accession au trône en septembre dernier, à la suite du décès de la reine Elizabeth II. Charles III et son épouse seront à Paris du dimanche 26 mars au mercredi 29 mars, avec un aller-retour à Bordeaux prévu le mardi 28 mars.

Emmanuel Macron avait lancé une invitation auprès de Charles III en septembre dernier, au moment des obsèques de la reine Elizabeth. "J'ai eu l'occasion d'inviter le roi Charles à venir en France quand cela sera approprié pour lui", avait indiqué le président de la République, le 16 septembre dernier. Pour sa toute première visite d'État en tant que roi, Charles III a donc choisi de mettre en avant l'amitié franco-britannique. Une visite d'autant plus symbolique qu'elle se fait au moment où les relations entre la France et le Royaume-Uni se réchauffent avec la venue du Premier ministre britannique Rishi Sunak à l'Élysée, ce vendredi 10 mars.

De nombreux évènements près de Paris annoncés

Charles III, et son épouse, vont passer par Paris, pour y retrouver le président de la République Emmanuel Macron. Une cérémonie de commémoration et un dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe avec le chef de l'État et son épouse, Brigitte Macron est prévue suivie d'une prise de parole de Charles III face aux sénateurs et aux députés, qui aura lieu au Sénat. Le roi va également participer à l'inauguration de la nouvelle exposition Manet et Degas au musée d'Orsay, en présence de la première dame. Enfin, un banquet d'État au château de Versailles doit être organisé.

"La visite célébrera les relations du Royaume-Uni avec la France, en soulignant notre histoire, notre culture et nos valeurs communes ", indique le communiqué. "Elle sera également l'occasion de se tourner vers l'avenir et de montrer les nombreuses façons dont le Royaume-Uni travaille en partenariat avec ces pays, que ce soit pour lutter contre le changement climatique, répondre au conflit en Ukraine, saisir les opportunités de commerce et d'investissement ou partager le meilleur de nos arts et de notre culture", ajoute-t-il.

Un déplacement en Gironde sur le thème de l'écologie

Après Paris, le couple royal va partir pour le sud-ouest de la France. Une étape en Gironde, mardi 28 mars, a été annoncée avec un déplacement près de Bordeaux pour observer les dégâts causés par les incendies de forêt de l'été dernier. Le couple royal va assister également à l'ouverture du consulat britannique à Bordeaux et va rencontrer des membres des communautés françaises et britanniques avant de visiter un vignoble biologique.

De nombreux thèmes seront mis à l'honneur à l'occasion de ce déplacement dans le sud-ouest de la France : la présence de ressortissants anglais en Gironde, les dégâts causés par le réchauffement climatique et l'écologie. Un dernier thème cher au roi Charles III qui s'est fait remarquer, dès les années 1970, par ses prises de position en faveur de l'environnement.