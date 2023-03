Visite de Charles III : à quelle date ? Paris, Versailles et Bordeaux toujours au programme ?

La visite de Charles III en France a été reportée. A quelle date le roi viendra-t-il dans l'Hexagone ? Et pour faire quoi ?

L'Elysée a préféré ne pas souffler un peu plus sur des braises déjà incandescentes. La visite du roi Charles III en France a été reportée, d'un commun accord entre la France et le Royaume-Uni, a fait savoir le palais présidentiel ce vendredi 24 mars 2023. Initialement prévue du 26 au 29 mars, la venue du monarque dans l'Hexagone corroborait avec une nouvelle journée de grève, dans le contexte déjà très tendu du passage en force de la réforme des retraites et alors que les manifestations se multiplient partout dans le pays. "Enfin, une bonne nouvelle", a réagi, soulagé, un parlementaire de la majorité auprès de Franceinfo. "Se balader avec un monarque à Versailles pendant que le peuple crie : 'On manque de pain', il n'a pas mieux pour appeler à la révolution." La crainte de débordements en marge du déplacement au château de Versailles, où devait être donné un dîner d'Etat, était notamment l'un des points de crispation de l'organisation.

Cette traversée de la Manche devait constituer, pour Charles III, sa première visite d'Etat depuis son accession sur le trône britannique, après le décès de sa mère Elizabeth II. A ce stade, aucune date de report n'a été clairement fixée. "Cette visite d'Etat sera reprogrammée dans les meilleurs délais" écrit l'Elysée. De leur côté, le roi et son épouse Camilla affirment qu'ils viendront dans l'Hexagone "dès que des dates pourront être trouvées."

Paris, Versailles, Bordeaux... Un programme similaire ?

La venue de Charles et Camilla devait être un geste fort, rappelant celui d'Elizabeth II. En 1948, elle consacrait sa première visite hors du Royaume-Uni à Paris. Le programme établi pour fin mars sera-t-il le même lorsque la visite d'Etat pourra être à nouveau organisée ? A la capitale, le monarque devait être accueilli à Orly par Elisabeth Borne, avant de retrouver Emmanuel Macron à l'Arc de Triomphe pour une cérémonie de commémoration et un dépôt de gerbe. Une descente des Champs-Elysées jusqu'à l'Elysée devait ensuite avoir lieu, suivie d'une prise de parole du roi III face aux sénateurs et aux députés, au Sénat. En parallèle, Camilla devait se rendre au Musée d'Orsay avec Brigitte Macron pour inaugurer l'exposition Monet-Degas. Deux étapes culturelles étaient ensuite au programme : d'abord au 19M, une galerie dédiée aux métiers de la mode, puis au centre culturel CentQuatre pour rencontrer Anne Hidalgo, ainsi qu'au moins deux grands patrons : Sébastien Bazin du groupe Accor Hôtel et Alexandre Bompard de Carrefour. Le soir, un banquet d'Etat devait être organisé dans le luxueux cadre du château de Versailles.

Après Paris, le couple royal devait partir pour le sud-ouest de la France. Une étape en Gironde avait été annoncée avec un déplacement près de Bordeaux pour observer les dégâts causés par les incendies de forêt de l'été dernier. Le couple royal devait assister à l'ouverture du consulat britannique à Bordeaux et rencontrer des membres des communautés françaises et britanniques avant de visiter un vignoble biologique. Au retour à Paris, un passage au marché aux fleurs Elizabeth II sur l'île de la Cité, près de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris devait conclure la visite. Le programme sera-t-il le même ?