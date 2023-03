Céline Verzeletti : successeuse de Philippe Martinez à la CGT ?

Le 53e Congrès de la CGT aura lieu du 27 au 31 mars, et il désignera le remplaçant de Philippe Martinez à la tête du syndicat. Si elle ne s'est pas encore officiellement déclarée candidate, Céline Verzeletti pourrait bien lui succéder.

Le 53e Congrès de la CGT se tiendra du lundi 27 au vendredi 31 mars à Clermont-Ferrand. Après huit ans à la tête de la CGT, Philippe Martinez, le très médiatique secrétaire général de l'organisation syndicale, va quitter son poste. Derrière la bataille actuellement menée par le syndicat contre la réforme des retraites, se joue donc une autre bataille pour la succession de Philippe Martinez. En mai 2022, l'actuel patron de la CGT avait proposé, devant la Commission exécutive confédérale de la CGT, que Marie Buisson, à la tête de la FERC-CGT (Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture) depuis 2017, lui succède, comme le rappelle RTL. Cette professeure de lycée professionnel en lettres-histoire-géographie est particulièrement engagée sur les problématiques liées à l'égalité hommes/femmes et à la crise climatique. Or, les positionnements de Marie Buisson sur les questions environnementales sont vues d'un mauvais œil par plusieurs fédérations de la CGT, notamment celle de l'énergie.

Dans ce contexte, une autre femme pourrait remplacer Philippe Martinez : Céline Verzeletti, co-secrétaire générale de l'UFSE-CGT (Union fédérale des syndicats de l'Etat) et membre du bureau confédéral de la CGT. Dans le "relevé de discussions" d'une réunion qui a eu lieu le 1er mars entre différentes fédérations de la CGT, relayé par l'AFP, on peut ainsi lire : "Le nom de Céline Verzeletti a été proposé lors de nos réunions. Elle semble réunir les conditions d'un large accord, d'un rassemblement de l'ensemble des organisations de la CGT, et la possibilité d'un travail collectif au sein d'un bureau confédéral solide et d'une Commission exécutive confédérale élargie, construits collectivement." Des déclarations rapportées par BFMTV.

Si elle n'a toujours pas déclaré publiquement être candidate pour succéder à Philippe Martinez, Céline Verzeletti a néanmoins indiqué, dans un article du média AEF Info publié le 8 mars dernier, que "des organisations pensent que je permettrais un meilleur rassemblement" que Marie Buisson à la tête de la CGT. De quoi laisser penser qu'elle sera bien candidate pour succéder à Philippe Martinez. Le nom du prochain secrétaire général du syndicat sera connu à la suite d'un vote du comité confédéral national (CCN) de la CGT lors du 53e Congrès du syndicat. Comme le rappelle l'Opinion, le CCN regroupe les fédérations et les unions départementales de la CGT, et chacune dispose d'une voix. Pour être élu, il faut récolter une soixantaine de suffrages.

Qui est Céline Verzeletti, qui pourrait succéder à Philippe Martinez ?

Céline Verzeletti est née le 7 février 1969 au Havre, comme le rapporte le quotidien régional Paris-Normandie. Âgée de 54 ans, elle est actuellement co-secrétaire générale de l'UFSE-CGT (Union fédérale des syndicats de l'Etat), qui regroupe environ 50 000 salariés, et membre du bureau confédéral de la CGT depuis 2015. Au sein de ce bureau, elle s'occupe des dossiers Egalités, Libertés syndicales et Coordination des luttes.

Née d'un père conducteur de train et militant CGT, et d'une mère institutrice, elle s'est rapprochée de la CGT à l'âge de 20 ans, cherchant du soutien alors qu'elle avait entrepris d'attaquer aux Prud'hommes une entreprise de nettoyage où elle travaillait de manière précaire, comme l'indique Radio France. Elle a également travaillé dans le secteur de la restauration, indique l'Opinion. Céline Verzeletti a par ailleurs passé le concours de l'Administration pénitentiaire afin de devenir surveillante de prison, travaillant dans les établissements pénitentiaires des Baumettes à Marseille, de Versailles et de la Santé à Paris. C'est en exerçant ce métier qu'elle est devenue secrétaire générale de la CGT Pénitentiaire à partir de 2003, comme le rappelle L'Express. Un poste qu'elle a occupé jusqu'en 2012.

Céline Verzeletti, une candidature de rassemblement ?

A l'inverse de Marie Buisson, candidate adoubée par Philippe Martinez qui crispe certaines fédérations de la CGT en raison notamment de ses positions écologistes, Céline Verzeletti semble rassembler davantage les différentes fédérations de l'organisation syndicale. Elle a déclaré à l'AFP vouloir "que les syndicats se réapproprient cette organisation". Car au-delà de l'élection d'un nouveau secrétaire général, le mode de fonctionnement des organisations dirigeantes de la CGT est un des autres enjeux majeurs de ce 53e Congrès du syndicat.

Certaines branches de la CGT jugent en effet que Philippe Martinez dirige ces instances de manière trop peu démocratique. "On a besoin de changer les modes de fonctionnement, que le secrétaire général n'ait pas autant de pouvoir, dépersonnaliser les choses (...) Si je peux servir à une espèce de transition qui aura permis de rassembler les uns et les autres, c'est très bien", a également déclaré à l'AFP Céline Verzeletti, dont les propos ont été relayés par BFMTV. "C'est quelqu'un qui croit au contrôle démocratique et au débat collectif", a déclaré à ce sujet un de ses soutiens, cité de manière anonyme par Paris Normandie. Le quotidien régional indique par ailleurs que Céline Verzeletti est toujours encartée au Parti communiste français et qu'elle se positionne en faveur d'un lien plus étroit entre les organisations syndicales et politiques.