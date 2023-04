Marlène Schiappa : secrets, polémiques et coups d'éclats

C'est le grand écart de la "honte" pour certains. Marlène Schiappa aura soutenu sans retenue Nicolas Hulot et Gérald Darmanin, accusés de viols et agressions sexuelles entre 1989 et 2008 pour le premier ; viol, harcèlement et abus de faiblesse en 2009 et 2015 pour le second. Des affaires aboutissant à des non-lieux et classements sans suite, mais embarrassantes pour la figure féministe du gouvernement. Une tribune de 2018 en faveur de l'ancien ministre de l'Ecologie, dans laquelle Marlène Schiappa décrit un collègue "charmant" et "respectueux", lui sera longtemps reprochée. Pour le ministre de l'Intérieur, elle assurera que "jamais", elle n'aurait accepté "de travailler avec un homme reconnu coupable de viol".