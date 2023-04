Snipeuse, people, gaffeuse... L'incroyable Marlène Schiappa

Et si la stratégie du coup d'éclat permanent avait finalement fonctionné ? A force de sorties médiatiques sur fond de féminisme affiché, Marlène Schiappa a fini, malgré les critiques et les attaques, par se faire un nom et une influence. En février 2023, elle figurait ainsi dans la liste des " 40 Femmes Forbes 2022 ", établie par le célèbre magazine économique, déclinaison française de sa liste des femmes les plus puissantes du monde. Des femmes qui on "marqué l'année et les esprits" et surtout "sont parvenues à briser le plafond de verre de manière remarquable".