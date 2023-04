RIP : pourquoi le référendum sur les retraites a peu de chances d'aboutir

Des députés et sénateurs de gauche ont déposé deux demandes de Référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites. On vous explique qu'est-ce qu'un RIP et pourquoi ses chances de réussite sont minimes.

Le Conseil constitutionnel rend ce vendredi 14 avril une seconde décision conjointe à celle du projet de réforme des retraites. Il s'agit d'un projet de Référendum d'initiative partagée (RIP) déposé par des parlementaires de gauche afin de fixer l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans. Cette démarche est celle de la dernière chance pour les opposants au projet du gouvernement mais elle a peu de chances d'aboutir. Aucun précédent de RIP mené avec succès n'existe dans l'histoire française. Dans son processus, le texte doit réunir la signature d'environ 5 millions d'électeurs. Un total très difficile à atteindre puisque même réunie, l'intersyndicale et les partis politiques opposés à la réforme des retraites ne réunissent un tel nombre d'adhérents.

Référendum d'initiative partagée : qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ?

Cette procédure législative a été créée en 2008 sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Elle est déterminée par l'article 11.3 de la Constitution. Pour déclencher un RIP, il faut compter sur le soutien d'au moins un cinquième du Parlement : soit 185 députés et sénateurs sur les 925 qui composent les deux chambres (577 députés et 348 sénateurs au total). Après le recueillement de ces signatures, un dixième des électeurs doit soutenir également le projet : soit un peu plus de 4,7 millions de personnes. La Constitution indique que le référendum ne peut porter que sur "l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent". La réforme des retraites remplit cette condition.

Cette procédure se déroule durant au moins neuf mois. Le Conseil constitutionnel a déjà un mois pour valider ou non sa conformité. En cas d'acceptation, les citoyens ont neuf mois pour la signer grâce à une plateforme en ligne mise en place par le gouvernement. Toute personne inscrite sur les listes électorales a le droit de signer. Il reste possible de la signer physiquement dans certaines administrations.

Si le nombre de signatures requises est atteint, la proposition de loi atterrit au Parlement. L'examen du texte est possible dans un délai de six mois pour chaque chambre. En cas d'absence à l'agenda parlementaire dans ce délai, le président de la République est contraint d'organiser un référendum sur la proposition de loi.

Deux procédures de RIP déposées sur la réforme des retraites

Le lundi 20 mars, des parlementaires de gauche ont déposé un premier projet de Référendum d'initiative partagée (RIP) sur la réforme des retraites. Leur but est d'inscrire dans une loi le fait que le départ à la retraite "ne puisse être fixé au-delà de 62 ans" alors même que la réforme du gouvernement vise à décaler cette valeur à 64 ans. Selon les 252 parlementaires signataires, le "choix de rallonger la durée au travail accentue les inégalités sociales et porte particulièrement préjudice aux populations les plus vulnérables". Même si cela n'aboutirait pas, le déclenchement de la procédure du RIP permettrait de maintenir en vie la contestation pendant au moins 9 mois. De quoi agacer le gouvernement qui souhaite tourner la page de cette délicate réforme.

Ce deuxième RIP déposé par ces mêmes parlementaires vise toujours à limiter l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Elle intervient car "nous avons préféré sécuriser les choses" selon Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Les députés et sénateurs de gauche signataires de ce texte craignent que leur premier RIP ne soit refusé au motif d'une trop grande fragilité juridique. "Après analyse, nous avons rédigé un texte qui est davantage conforté en termes juridiques, avec des arguments financiers, afin de porter une vraie proposition de réforme" selon l'ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

C'est une première de voir deux dépôts pour un même projet de loi mais cela est légal. Une seule contrainte était présente : réaliser cette saisine au Conseil constitutionnel avant la promulgation de la réforme des retraites. Les Sages ont maintenant un mois pour examiner cette proposition de loi signée par 252 députés et sénateurs. Depuis sa création dans le cadre d'une révision constitutionnelle en 2008, le RIP n'a jamais abouti. La question de la privatisation des aéroports de Paris en 2019 a permis son utilisation mais le texte n'a recueilli que 1,1 million de signatures, un total en dessous du minimum requis.

Que se passe-t-il en cas de validation d'un des deux RIP ?

La situation serait très floue en cas de réforme des retraites promulguée et de projet de RIP validé au bout de son système complexe. Selon Bastien François, spécialiste de la Constitution, interrogé par Le Monde, "cela va être le bazar car il y aurait deux lois contradictoires". La réforme des retraites souhaite reporter l'âge du départ à la retraite à 64 ans alors que les RIP de la gauche vise à limiter cet âge à 62 ans. "Il y a un petit bug, personne n'avait jamais réfléchi à cette hypothèse quand on a créé le RIP, donc je ne sais pas ce qu'il peut se passer, on verra" selon le professeur de sciences politiques.