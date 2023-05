Proposition de loi Liot : l'abrogation de la réforme des retraites possible ?

La proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme des retraites inquiète sérieusement la majorité qui prépare la contre-attaque à l'Assemblée nationale. Le texte a-t-il des chances d'être voté ?

Elle semble être la bête noire de la majorité présidentielle. La proposition de loi Liot visant l'abrogation de la réforme des retraites agite et inquiète les députés de la macronie. Alors que le texte ne sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale que le 8 juin, les élus Renaissance, MoDem et Horizons se sont réunis le 16 mai pour préparer la contre-attaque capable d'empêcher à la proposition de loi d'aboutir. Signe que la loi Liot peut passer ? Un vote positif du texte à l'Assemblée est possible même si la probabilité pour que cela arrive reste faible. Mais d'autres obstacles placés sur le chemin législatif de la proposition de loi par le camp présidentiel et le Sénat risquent de doucher les espoirs du groupe centriste et des opposants à la réforme des retraites.

La réforme des retraites peut-elle être abrogée par le texte de loi Liot ?

Toutes les lois peuvent être abrogées par d'autres lois, la proposition du groupe des députés Liot peut donc, en théorie, revenir sur la réforme des retraites et le report de l'âge de départ à 64 ans. En pratique aussi le texte peut aboutir, mais cette réussite est nettement moins évidente. Pour être adoptée par l'Assemblée nationale, la proposition de loi doit recevoir une majorité relative au sein de l'hémicycle. Un objectif ambitieux, mais atteignable puisque lors du vote de la motion de censure contre le réforme des retraites - également déposée par le groupe Liot - seulement neuf voix manquaient à l'appel pour obtenir une majorité absolue.

La proposition de loi Liot est déjà assurée du vote des 21 députés du groupe centriste et du soutien des élus de la Nupes en plus de ceux du Rassemblement national, soit 261 voix. Elle devrait aussi pouvoir compter sur les votes de 19 députés issus des Républicains qui avaient soutenu la motion de censure. Mais il faudrait convaincre plus d'élus LR de voter le texte pour obtenir la majorité des voix, car si les 43 autres députés de droite se rangent derrière la majorité, cette dernière serait forte de 294 voix.

Comment la majorité veut empêcher le vote de la loi Liot ?

La proposition de loi Liot ne pourra certainement pas être votée si la majorité décide de faire barrage au scrutin dans l'hémicycle. Présentée lors de la niche parlementaire du groupe Liot, la proposition ne pourra être examinée de 9 heures à minuit, le 8 juin. Les élus du camp présidentiel pourraient repousser le vote au-delà de ce délai en déposant des centaines d'amendements dont l'examen chronophage empêcherait le vote. Mais ce n'est pas la stratégie qu'a souhaité adopter la majorité. A la place, les députés Renaissance, MoDem et Horizons ont décidé d'opposer l'article 40 de la Constitution à la proposition de loi Liot et de miser sur l'irrecevabilité financière du texte.

L'article 40 de la Constitution dispose que "les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique". Et, selon Aurore Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, "la proposition de loi Liot est inconstitutionnelle puisqu'elle crée une charge pour les finances publiques de 15 milliards d'euros". Si le recours à l'article est confirmé, l'avis d'Eric Coquerel (LFI) en tant que président de la commission des finances et celui de Jean-René Cazeneuve (Renaissance) au titre de rapporteur général du budget seront demandés. Le premier qui défend une compréhension "la plus souple possible" de l'article 40 et reproche à la majorité de chercher "une façon d'éviter le vote" devrait juger le texte recevable, mais le second ne devrait pas suivre cet exemple. "S'il y a conflit entre eux", c'est le bureau de l'Assemblée qui devra trancher, a fait savoir Aurore Bergé. Or, ce dernier, présidé par Yaël Braun-Pivet, a déjà jugé la proposition recevable au titre de l'article 40.

La loi Liot votée au Sénat ?

Si malgré l'opposition de la majorité, la proposition de loi Liot cherchant à abroger la réforme des retraites est adoptée par l'Assemblée nationale, une autre étape devra encore être franchie : l'adoption du texte par le Sénat. Avec une droite majoritaire à la chambre haute, l'abrogation de la réforme des retraites a très peu de chances d'aboutir. Les sénateurs Républicains avaient applaudi la décision de repousser l'âge de la retraite à 64 ans après avoir milité pour une mesure de la sorte pendant des années. Reste qu'en cas de désaccord entre les deux chambres, c'est à l'Assemblée que revient le dernier mot.