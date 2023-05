Proposition de loi Liot : le texte jugé recevable peut-il encore être écarté par la majorité ?

La proposition de loi Liot visant l'abrogation de la réforme des retraites a été jugée recevable par le président de la commission des finances, contre l'avis de la majorité. Le camp présidentiel dispose d'autres moyens pour tenter d'empêcher le vote du texte.

"J'ai décidé de rendre [la proposition de loi Liot] recevable". Le président de la commission des finances et député LFI Eric Coquerel a pris sa décision ce mardi 30 mai et, sans surprise, elle va dans le sens du texte qui vise à abroger la réforme des retraites. C'est une première mise en échec de la stratégie de la majorité qui a opposé l'article 40 de la Constitution au texte, pariant sur l'irrecevabilité financière de la proposition de loi. Mais le chemin législatif de la proposition Liot ne s'arrête pas là, avant de pouvoir être examinée au Parlement, elle doit être étudiée par la commission des Affaires sociales présidée par Fadila Khattabi (Renaissance). Laquelle risque de modifier la proposition de loi en supprimant l'article 1er, celui qui contient l'essence même du texte.

La position d'Eric Coquerel était déjà connue, mais elle ne convient pas à la majorité présidentielle qui juge la proposition de loi irrecevable et même "clairement anticonstitutionnel" selon les mots de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sur France 2, le mardi 30 mai. Adopter ce texte reviendrait à créer "une dépense de 18 milliards" ce qui est proscrit par l'article 40, a déclaré celle qui occupe le perchoir de l'hémicycle. La majorité tient encore certaines cartes en mains qui pourrait empêcher l'examen de la proposition au Parlement donc son vote et l'abrogation de la réforme des retraites.

La proposition de loi Liot empêchée par l'article 40 de la Constitution ?

Décidée à mettre en œuvre la réforme des retraites, la majorité présidentielle a organisé la contre-attaque face à la proposition de loi Liot. Après avoir envisagé la paralysie des débats à l'Assemblée nationale avec le dépôt de centaines voire de milliers d'amendements, les députés de la majorité s'en sont finalement remis à l'article 40 de la Constitution susceptible d'écarter l'examen du texte. Ce dernier dispose que "les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique". Et, selon Aurore Bergé, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, "la proposition de loi Liot est inconstitutionnelle puisqu'elle crée une charge pour les finances publiques de 15 milliards d'euros".

En cas de recours à l'article 40, l'avis d'Eric Coquerel (LFI) en tant que président de la commission des finances est requis demandé. Le député qui défend une compréhension "la plus souple possible" de l'article 40 et reproche à la majorité de chercher "une façon d'éviter le vote" a jugé le texte recevable. Mais Eric Coquerel n'est pas le seul à avoir son mot à dire sur la proposition de loi : le texte doit passer dans les mains de la commission des Affaires sociales qui est plutôt opposé à la proposition du groupe Liot. Et selon les modifications apportées au texte, la majorité présidentielle par la voix de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet pourrait obtenir gain de cause.

Un amendement de la majorité pour contrer la proposition de loi Liot ?

La majorité veut être prête à toutes les éventualités et imagine une autre solution qui lui permettrait de contrecarrer la proposition de loi Liot et la tentative d'abrogation de la réforme des retraites. Si le texte parvient jusque dans l'hémicycle, la majorité envisage le dépôt et le vote d'un amendement qui supprimerait l'article 1er de la proposition de loi. Un cas de vote majoritaire, le groupe Liot devrait réintroduire son article via un amendement, mais ce dernier pourrait être jugé irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Si la députée ne semble pas à l'aise avec le scénario, elle a assuré "prendre [ses] responsabilités".

La proposition de loi Liot peut-elle être votée ?

Toutes les lois peuvent être abrogées par d'autres lois, la proposition du groupe des députés Liot peut donc, en théorie, revenir sur la réforme des retraites et le report de l'âge de départ à 64 ans. En pratique aussi le texte peut aboutir, mais cette réussite est nettement moins évidente. Pour être adoptée par l'Assemblée nationale, la proposition de loi doit recevoir une majorité relative au sein de l'hémicycle. Un objectif ambitieux, mais atteignable puisque lors du vote de la motion de censure contre le réforme des retraites - également déposée par le groupe Liot - seulement neuf voix manquaient à l'appel pour obtenir une majorité absolue.

La proposition de loi Liot est déjà assurée du vote des 21 députés du groupe centriste et du soutien des élus de la Nupes en plus de ceux du Rassemblement national, soit 261 voix. Elle devrait aussi pouvoir compter sur les votes de 19 députés issus des Républicains qui avaient soutenu la motion de censure. Mais il faudrait convaincre plus d'élus LR de voter le texte pour obtenir la majorité des voix, car si les 43 autres députés de droite se rangent derrière la majorité, cette dernière serait forte de 294 voix.

La proposition de loi Liot votée au Sénat ?

Si malgré l'opposition de la majorité, la proposition de loi Liot cherchant à abroger la réforme des retraites est adoptée par l'Assemblée nationale, une autre étape devra encore être franchie : l'adoption du texte par le Sénat. Avec une droite majoritaire à la chambre haute, l'abrogation de la réforme des retraites a très peu de chances d'aboutir. Les sénateurs Républicains avaient applaudi la décision de repousser l'âge de la retraite à 64 ans après avoir milité pour une mesure de la sorte pendant des années. Reste qu'en cas de désaccord entre les deux chambres, c'est à l'Assemblée que revient le dernier mot.

Que prévoit la loi Liot sur la réforme des retraites ?

Le groupe Liot n'a jamais caché ses intentions : il souhaite abroger la réforme des retraites et c'est le but que poursuit la proposition de loi qui sera examinée à l'Assemblée le 8 juin, lors de la niche parlementaire du groupe centriste. L'article 1er du texte vise ce seul objectif, mais il est accompagné d'un article 2 qui prévoit des mesures financières pour compenser le coût entrainé par l'abrogation de la réforme. C'est notamment la "majoration de l'accise sur les tabacs" qui permettrait d'amortir la charge pour les organismes de sécurité sociale. Eric Coquerel, en tant que soutien de la proposition de loi et au titre de président de la commission des finances, insiste également sur la "conférence de financement du système de retraite" qui est prévue par le texte d'ici au 31 décembre avec les partenaires sociaux.