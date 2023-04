Marylise Léon : qui est la future patronne de la CFDT ?

Marylise Léon va succéder à Laurent Berger à la tête de la CFDT. A 46 ans, elle prendra cet été la direction du syndicat. Qui est-elle ?

La CGT avait ouvert la voie, la CFDT a fait de même, même si cela ne reste qu'un simple concours de circonstances. Marylise Léon va devenir la prochaine secrétaire générale du syndicat, a annoncé Laurent Berger, ce mercredi 19 avril 2023. Après 11 ans à la tête de l'organisation, le syndicaliste va passer la main le 21 juin à celle qui est, depuis 2018, sa numéro 2. L'actuelle secrétaire générale adjointe va donc gravir l'ultime échelon et se retrouver un peu plus sur le devant de la scène, quelques semaines après l'arrivée de Sophie Binet à la tête de la CGT. Laurent Berger décrit dans Le Monde sa successeuse comme "dynamique", avec "une compréhension du monde du travail qui est forte, parfois plus fine que la mienne, par exemple sur la question des nouvelles formes d'emplois." "Elle s'est battue avec énergie lors des négociations sur l'assurance-chômage et elle est convaincue que la transition écologique doit s'effectuer de façon juste sur le plan social. Elle est appréciée au sein de la maison, elle est proche des gens, humaine" poursuit-il.