Hugo Zemmour : alcool, scooter, blessés... Que sait-on sur l'accident du fils d'Eric Zemmour ?

Samedi 6 mai, Hugo Zemmour, fils d'Eric Zemmour, aurait provoqué un accident après avoir refusé une priorité à un scooter. Deux personnes ont été grièvement blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Hugo Zemmour, fils aîné d'Eric Zemmour, aurait provoqué un accident après avoir refusé une priorité à un scooter au volant de sa voiture, alors qu'il était en état d'ivresse. Le conducteur du deux-roues et sa passagère ont été grièvement blessés et ont été transportés vers deux hôpitaux. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Hugo Zemmour a été interpellé et placé en garde à vue, samedi 6 mai, selon des informations du Parisien confirmées par le parquet de Paris. Il est soupçonné d'avoir provoqué cet accident après avoir consommé de l'alcool. Le parquet a indiqué qu'Hugo Zemmour avait été placé en garde à vue pour "blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, aggravées par l'alcoolémie et la violation manifeste d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité".

Selon Le Parisien, l'accident a eu lieu samedi 6 mai vers 7h du matin, à l'angle de la rue Cassette et de la rue de Vaugirard, dans le VIe arrondissement de Paris. Sur Twitter, Jean-Pierre Lecoq, maire LR du VIe arrondissement, a partagé une photo du spectaculaire accident. On peut apercevoir une voiture sur un trottoir, ainsi que des débris de scooter. À 25 ans, Hugo Zemmour est le fils aîné de l'ancien candidat à la présidentielle. Il a étudié le droit et a obtenu un master en histoire de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient, rapporte RTL. En 2020, il était chargé de mission pour le Sénat.