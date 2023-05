"On a voté l'amendement des PD"... Ces "propos humiliants" de Laeticia Avia passés au crible par la justice

Le tribunal correctionnel de Paris juge l'ancienne députée LREM Laetitia Avia à partir de ce 9 mai : le parquet a relevé dans son enquête des "propos humiliants" sur lesquels la justice doit se prononcer.

C'est l'heure du procès pour Laetitia Avia. L'une des vice-présidentes du bureau exécutif de Renaissance est jugée entre ce mardi 9 mai et ce mercredi 10 mai 2023 au tribunal correctionnel de Paris après une enquête menée pour "harcèlement moral". Elle est citée à comparaître par le parquet. L'enquête du parquet mentionne "des moqueries, dénigrements, propos humiliants destinés à déstabiliser" ces collaborateurs, "une gestion erratique" de son équipe de travail mêlé à la création d'un "climat de peur et de mal-être".

Le timing était plutôt cocasse. Le 12 mai 2020, six assistants parlementaires de Laetitia Avia l'accusaient dans Mediapart de harcèlement moral avec l'emploi de propos raciste, sexiste et homophobe. Le lendemain, la députée LREM présentait à l'Assemblée nationale sa proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet. Le 9 juillet, une enquête pour "harcèlement moral" était ouverte par le parquet de Paris.

La chute d'une étoile montante de La République en marche

Un coup dur dans l'ascension politique express de cette avocate. Soutien de la première heure à Emmanuel Macron, la huitième circonscription de Paris l'avait élu députée. Elle était même devenue l'une des porte-parole de La République en marche.

Désormais, elle encourt deux ans de prison, 30 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité complémentaire. Ces six anciens collaborateurs avaient partagé à Médiapart leur vision du management de la députée : une femme décrite comme raciste, sexiste et homophobe.

Les propos reprochés à Laetitia Avia

"On a voté l'amendement des PD"; "tu es un faux Chinois, tu ne maîtrises pas le Mac" ; "C'est ma copine [mais] elle communique très mal sur ce qu'elle fait. C'est ce qu'il se passe quand tu mets un gay à la com". Voici le type de phrases qu'auraient envoyées sur des conversations privées cette femme de 37 ans.

Laetitia Avia est aussi accusée d'avoir confié des tâches relevant de sa vie privée à ses anciens collaborateurs : comme "prendre rendez-vous chez un notaire, réserver une place pour son époux à Roland-Garros, acheter des produits médicaux relevant de prescriptions intimes à la pharmacie ou encore, pendant l'été, se faire rafraîchir les jambes à l'aide d'un brumisateur", selon Le Figaro.

Laetitia Avia, prise la main dans le sac à vouloir réécrire sa page Wikipédia

L'ex-députée s'est également fait démasquer à vouloir réécrire à plusieurs reprises sa page Wikipédia. "Wikipédia, il y a plusieurs choses à faire. Il faut prendre le contrôle sur cette page. Il ne suffit pas juste de supprimer le paragraphe sur Le Canard enchaîné, il faut le réécrire de toute façon et le sourcer quand on le réécrit." Voici ce qu'elle indique à une collaboratrice afin d'améliorer, selon elle, son e-réputation.

L'article du Canard enchaîné en question est celui paru le 5 juillet 2017 : il accuse Laetitia Avia d'avoir mordu un chauffeur de taxi. Dans les mois suivants, plusieurs comptes ont tenté d'édulcorer sa page Wikipédia en suppriment partiellement ou totalement la mention de cette affaire. Or, les adresses IP de ces comptes indiquaient que cela provenait des ordinateurs de l'Assemblée nationale.

Sur son compte Twitter, aujourd'hui supprimé, elle indiquait en octobre 2018 : "Dans le monde politique aussi il faut combattre le sexisme du quotidien, les remarques déplacées ou le paternalisme." L'un de ses anciens collaborateurs décrit pourtant une communication interne bien éloignée : "Elle insulte souvent les députées qu'elle n'aime pas de "pute". Elle se moque aussi beaucoup de leur physique".

L'ex-députée a gardé sa défense pour le tribunal après les révélations de Médiapart

Laetitia Avia se défendait sur Twitter de ses méthodes auprès de Mediapart :"Je suis une députée exigeante envers mes collaborateurs, car ils sont bien payés mais je suis hyper souple sur les horaires. Je suis très peu présente au bureau, donc oui nous échangeons beaucoup par Telegram". Elle a toujours réfuté tout harcèlement et a réservé ses explications au tribunal.

Le lendemain de son tweet, Médiapart réagissait directement en dévoilant cette fois des extraits vocaux mettant une nouvelle fois en cause la députée. Le média indique que la déontologue de l'Assemblée nationale a été saisi au moins de six fois pour des agissements relatifs à cette députée. La présidence de l'Assemblée et celle du groupe LREM ont aussi été mises au courant tout comme la cellule anti harcèlement du Palais Bourbon, lancée en février 2020, mais aucune enquête ou sanction n'a été envisagée en interne.