Affaire Yannick Morez : qui a brûlé la maison du maire de Saint-Brevin-les-Pins ?

Le maire de Saint-Brevin-les-Pins a démissionné de son mandat suite à l'incendie criminel ayant visé son domicile en mars 2023. Cet édile était visé par des menaces depuis sa décision de construire un centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école primaire.

Yannick Morez subissait des pressions de la part de l'extrême droite, particulièrement de certains proches du Parti Reconquête ! d'Éric Zemmour depuis plusieurs mois. La raison : l'État prévoyait de construire un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) à proximité d'une école primaire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique). Après plusieurs mois difficiles où le domicile de cet élu divers droite a été victime d'un incendie, l'édile a décidé de démissionner.

Les soupçons sur cet acte criminel se portent sur les opposants au Cada dans cette commune. Des membres de l'extrême droite ont organisé à plusieurs reprises des manifestations à Saint-Brevin-les-Pins. Mais les tensions ne datent pas d'hier. En 2016, le centre de loisirs de la ville est la cible de tirs alors que le bâtiment doit recevoir des réfugiés.

Le RN puis Reconquête aux mannettes de la contestation

Avec le projet du Cada, l'extrême droite se prend de passion pour la station balnéaire suite aux demandes d'un petit noyau de riverains fermement opposé à la construction de ce bâtiment à côté de leurs habitations. Si Marine Le Pen ne souhaite pas s'investir dans ce dossier, le responsable Rassemblement national du département bat le pavé à plusieurs reprises et s'exprimant ainsi devant la foule : "Non à l'immigration massive, devenue une immigration de submersion !"

Puis Reconquête ! récupère la mobilisation avec une campagne de mobilisation menée sur les réseaux sociaux. Libération repère sur place l'identitaire Damien Rieu, proche d'Éric Zemmour. 200 manifestants sont alors réunis le 25 février avec la présence de visuels néo-nazi comme des croix celtiques dans leur défilé. En face, 1 000 personnes ont aussi investi la ville en soutien au projet de Cada.

Le 22 mars, les intimidations en ligne et les chants menaçants laissent place à une autre méthode : le domicile du maire est incendié ainsi que ses deux véhicules. Des salariés d'Airbus, en fin de service, alertent heureusement à temps le maire et les secours pour éviter le drame.

L'État pointé du doigt par le maire de Saint-Brevin-les-Pins

Dans une lettre au Figaro, l'édile confie qu'il n'a pas été placé sous protection policière et qu'il ressent "un abandon" de la part de l'État. Ce médecin généraliste vivait avec sa famille dans la commune depuis 32 ans. L'incendie a été la goutte de trop puisqu'en plus de son départ de la mairie, Yannick Morez va quitter cette ville située à l'embouchure de la Loire.

Sans réaction publique depuis le début de cette affaire, le président de la République a réagi via Twitter à cette démission rare : "Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins, et contre sa famille, sont indignes. À cet élu de la République, à son épouse et ses enfants, je redis ma solidarité et celle de la Nation", a-t-il écrit.