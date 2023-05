Grégoire Morano : cocaïne, fuite... Ce que l'on sait de l'accident du fils de Nadine Morano

GREGOIRE MORANO. Le deuxième fils de Nadine Morano, députée européenne LR, a été placé en garde à vue ce mardi 23 mai à la suite d'un accident, sur l'autoroute. Il avait pris le volant après avoir consommé de la cocaïne et a tenté de fuir.

[Mise à jour le 23 mai à 17h01] Une nouvelle fois, un enfant d'une personnalité politique fait la une. Ce mardi 23 mai 2023, Grégoire, l'un des fils de Nadine Morano, a été placé en garde a vu, a annoncé BFMTV, conforté par plusieurs médias. Selon les premiers éléments, l'homme serait impliqué dans un accident de voiture. Le Parisien avance qu'il ne s'agit que d'un "accident matériel". C'est en fin de matinée, aux alentours de 11h50, que l'incident -avec un camion rapporte 20 Minutes- s'est produit, sur l'autoroute A31, cet axe entre Beaune et la frontière avec le Luxembourg.

Interpellé par Compagnie républicaine de sécurité autoroutière Lorraine Alsace, Grégoire Morano, âgé de 32 ans, a tenté de prendre la fuite à la vue des forces de l'ordre. Placé en garde à vue, il a été contrôlé positif à la cocaïne et était donc sous l'emprise de stupéfiant lorsqu'il était au volant.

Grégoire Morano est le deuxième des trois enfants de Nadine Morano. Celui-ci est né en 1991 et est passé par le célèbre Cours Florent, la célèbre école de formation des artistes. Il a notamment joué dans le fils L'Exercice de l'Etat, sorti en 2011. Il compte également un frère, plus vieux de deux ans, et une petite soeur, âgée de 27 ans.