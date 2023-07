Elections européennes 2024 : date, candidats, sondages... Tout savoir sur le scrutin

En 2024, les Français sont à nouveau appelés aux urnes pour réélire leurs 79 députés européens. Qui est candidat ? A quelle date faut-il aller voter ? Notre guide.

Historiquement, c'est l'élection qui mobilise le moins en France. Cela s'est moins vérifié ces dernières années avec une faible participation aux municipales, départementales et régionales, mais les élections européennes n'intéressent que peu. Seuls 46% des Français portent un intérêt particulier à ce scrutin quand plus de la moitié des électeurs ne le regarde que de loin, voire de très loin. L'enjeu est toutefois d'élire les 79 députés qui représenteront l'Hexagone au Parlement européen, installé à Strasbourg. Prévu dans moins d'un an, ce rendez-vous électoral va-t-il conforter le RN et Renaissance comme principales forces politiques du pays ? La gauche, à ce stade désunie, va-t-elle s'entendre comme pour la présidentielle ?

Contrairement aux élections municipales, législatives ou encore présidentielles, les élections européennes ne se déroulent, en France, que sur une seule journée. En 2024, la date du scrutin a été fixée au dimanche 9 juin. Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8 heures et fermeront, selon la taille de la commune, entre 18 heures et 20 heures.

Qui sont les candidats aux élections européennes ?

Officiellement, seuls deux candidats sont sortis du bois pour se lancer dans la campagne pour les élections européennes de 2024 : Léon Deffontaines, désigné chef de file du Parti communiste en vue de l'échéance électorale, et Marie Toussaint, désignée tête de liste EELV par les adhérents.

Pour le reste, c'est le flou. Jordan Bardella va-t-il à nouveau être tête de liste RN ? François-Xavier Bellamy sera-t-il reconduit chez LR, cinq ans après le naufrage ? Nathalie Loiseau reconduira-t-elle les candidats macronistes vers Strasbourg ? Quid de Manon Aubry et de LFI ? Debout La France, de Nicolas Dupont-Aignan, prévoit aussi se lancer dans la course, tout comme Reconquête, la formation d'Eric Zemmour.

Quels sont les résultats des sondages ?

A un an du scrutin, des sondages sont déjà réalisés par plusieurs instituts et une tendance claire et nette se dégage : le Rassemblement national est donné en tête dans presque toutes les enquêtes menées depuis le printemps 2023. Le parti dirigé par Jordan Bardella est crédité d'entre 24 et 27% des suffrages. Il devancerait la coalition macroniste Ensemble (Renaissance, MoDem, Horizons), laquelle obtiendrait entre 19 et 26% des voix.

Pour la dernière marche du podium, le match se joue entre LR, EELV, le PS et LFI. Les quatre partis se tiennent, à ce stade, dans un mouchoir de poche, entre 8 et 10% chacun. A gauche, sans union, le score ne devrait pas être plus élevé. En revanche, si la Nupes venait à se reformer pour les Européennes, elle pourrait viser autour de 25% des suffrages et talonner le RN.