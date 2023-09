Les mesures de la planification écologique arrêtées, des objectifs réalistes ?

Emmanuel Macron doit s'exprimer pour présenter le plan d'action de la planification écologique ce lundi 25 septembre. Les mesures permettront-elles d'atteindre l'objectif de réduction des gaz à effet de serre ?

Attendue depuis plus d'un an, la planification écologique va (enfin) se dévoiler. Emmanuel Macron doit prendre la parole dans l'après-midi de ce lundi 25 septembre pour préciser les grands axes de la politique qui doit permettre d'atteindre l'objectif posé par les accords de Paris : réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Après plusieurs occasions manquées d'avancer sur la planification écologique, pourtant présentée comme une priorité du quinquennat, le chef de l'Etat s'empare lui-même du sujet et il continue d'adopter un ton optimiste. "Je suis convaincue que nous avons un chemin qui est celui de l'écologie à la française", a assuré Emmanuel Macron sur les 20 Heures de TF1 et France 2, le 24 septembre, promettant : "Une écologie de progrès qui n'est ni le déni, ni la cure qui consiste à dire 'ça va être un massacre'". Mais le gouvernement doit encore convaincre alors que le bilan des six dernières années en matière d'environnement est rarement jugé comme satisfaisant.

Après un an de travail et des annonces distillées et affinées, que faut-il attendre de l'annonce du plan de planification écologique ? A priori un résumé des réflexions du conseil d'experts du Secrétariat Général à la Planification écologique (SGPE), rattaché à Elisabeth Borne. La Première ministre est normalement personnellement chargée de mener à bien le projet. Mais ces mesures et les échéances prévues seront-elles respectées ? Et comment la planification écologique va-t-elle être financée ? Si Emmanuel Macron a indiqué que "40 milliards d'euros" doivent être investis dans la planification écologique en 2024, tous ne vont pas sortir des poches de l'Etat. Le sujet sera débattu lors de l'examen du projet de loi de finances au Parlement prévu fin septembre.

Six axes à la planification écologique

Le plan pensé par le Secrétariat général à la planification écologique repose sur six axes de travail : les transports, les logements, la valorisations des écosystèmes, la production de l'électricité, l'agriculture et la consommation.

L'objectif premier de la planification écologique étant de réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030, et de 80% d'ici à 2050, les mesures les plus évidentes consistent à "organiser la fin progressive des énergies fossiles, première cause du changement climatique", a souligné l'Elysée. Une réduction progressive mais annoncée comme définitive de la consommation de pétrole, de gaz ou de charbon dans tous les domaines possibles, que ce soit dans les industries, le secteurs agroalimentaire ou dans les foyers des particuliers est donc attendue.

Miser sur la rénovation et la chasse au fioul dans les logements

Avec la planification écologique le gouvernement souhaite poursuivre et étendre les rénovations thermiques des logements, un projet entamé avec le lancement du dispositif MaPrimeRénov' en juillet 2022. Cette aide financière est l'un des principaux leviers pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre dans les habitations considérées comme des passoires thermiques. Le budget de cette structure devrait être doublé selon la promesse faite par Elisabeth Borne dans le Parisien. Selon le SGPE, le nombre de rénovation dépasse légèrement les 500 000 cette année et doit attendre l'objectif de 2,5 millions en 2030.

Problème : les couacs se sont multipliés pour le dispositif et la défenseure des droits, Claire Hédon, avait publié en 2022 un rapport sur les dysfonctionnements de cette aide. Des milliers de ménages ont souligné les importants retards de paiement de l'État et la plateforme, 100% digitale, a enchaîné les bugs informatiques.

Outre le sujet des passoires thermiques, il faut aussi s'attaquer aux méthodes de chauffage très polluantes. Le gouvernement veut diviser par trois le nombre de logements chauffés au fioul et diminuer considérablement ceux équipés de chaudières à gaz, lesquelles ne seront pas toutefois pas interdites comme précédemment envisagé par le gouvernement. En parallèle, l'exécutif veut inciter à l'installation de pompes à chaleur nettement moins polluantes que les autres systèmes de chauffage.

Privilégier le covoiturage et les voitures électriques

Les transports sont un autre levier pour agir sur les émissions de CO2 et si le gouvernement souhaite diminuer le nombre de voitures thermiques sur les routes, il dit pour autant ne pas vouloir sanctionner les "gros rouleurs" ou les "amoureux de bagnoles". En revanche, il veut incité les usagers de la route à recourir au covoiturage : l'objectif est d'atteindre 3 millions de trajets quotidiens de covoiturage en 2027. Un but ambitieux puisque seulement 900 000 sont comptabilisés en 2023, mais difficile à atteindre car à part une aide de 100 euros accordée aux nouveaux covoitureurs aucune mesure incitative n'a été pensée. La hausse éventuelle tient donc essentiellement sur la volonté des Français d'adopter ce mode de transport.

Ce n'est donc pas la fin de la voiture, mais l'heure est au remplacement des voitures thermiques aux véhicules électriques. Soit par l'achat avec la production d'un million de voitures électriques en France d'ici 2027 et la hausse du bonus écologique offert lors de l'acquisition, soit par la location avec la promesse de voitures électriques à 100 euros par mois qui pourrait être précisée. Enfin, l'accent est mis sur les transports doux avec la construction de 150 000 kilomètres de pistes cyclables d'ici 2030 et la mise en place des RER métropolitains dans 12 villes françaises.

Des productions d'électricité et agroalimentaires plus propres

La production figure parmi un des principaux pôles de pollution. Le gouvernement veut dont accentuer le virage des énergies renouvelables pour remplacer les fossiles comme le pétrole et le charbon. Un changement qui passe par l'investissement dans l'énergie solaire et l'éolien terrestre comme maritime, ou encore la conversion des deux centrales à charbon restantes à la biomasse d'ici 2027. Mais c'est surtout sur le nucléaire que mise le gouvernement avec la relance du nucléaire annoncé par Emmanuel Macron lors de son discours à Belfort en 2022.

Le changement vaut aussi pour les productions agricoles qui doivent devenir plus propres et durables. La planification écologique prévoit une augmentation de 10% de la surface cultivable en bio et une augmentation des productions pour être plus indépendant ainsi que limiter l'importation très polluante. C'est aussi la manière de produire et d'élever qui doit devenir plus durable avec moins de pesticides, entres autres. En agissant sur la production alimentaire, l'exécutif veut aussi changer les régimes alimentaires pour le rendre également plus durables grâce à une consommation, plus raisonnée, de produits plus locaux et de saison.

Mais ces projets issus de plan de planification écologique s'imposent difficilement face à l'action de certains ministères comme celui de l'Agriculture dont son ministre, Marc Fesneau, déclarait cet été que la France "a plutôt des températures qui sont assez normales pour un été". Des propos très étonnants vu les commentaires de Météo France qui a classé ce même été comme le quatrième le plus chaud depuis 1900...

Un budget qui pose question

Le financement de cette planification écologique semble délicat à constituer. Selon Franceinfo, Elisabeth Borne avait promis la mobilisation de 60 milliards d'euros. Cependant, seulement sept seront engagés par l'État. Près de 53 milliards d'euros manquent donc à l'appel à ce stade. Le gouvernement miserait sur l'engagement des collectivités locales et de la Caisse des dépôts pour atteindre le budget promis. Réseau Action Climat, une association environnementale, a craint que ce financement "puisse reposer sur les plus précaires ou signifie la baisse de financements pour d'autres axes essentiels de l'action de l'Etat".