Macron officialise l'ouverture de 200 gendarmeries, d'autres annonces sur France 3 ?

Emmanuel Macron se rend dans le Lot-et-Garonne, ce lundi 2 octobre, pour parler sécurité et dévoiler la carte des 200 nouvelles brigades de gendarmerie attendues en zone rurale. Il s'exprimera également au 19/20 de France 3.

Emmanuel Macron s'apprête à honorer une promesse de campagne : celle d'ouvrir de nouvelles gendarmeries dans les zones rurales. Le chef de l'Etat se rend dans le Lot-et-Garonne, dans l'après-midi de ce lundi 2 octobre, pour inaugurer la caserner installée dans la commune de Tonneins à une quarantaine de kilomètres d'Agen. Cette gendarmerie doit être la première d'une longue série puisque "200 brigades, et même un peu plus" ont été promises par l'Elysée.

Une annonce forte et dont Emmanuel Macron est fier. Il s'exprimera d'ailleurs au JT de 19/20 de France 3 ce lundi 20 lors d'une interview "consacrée à la sécurité". Le chef de l'Etat répondra aux questions depuis la place de l'Hôtel de ville de Clairac, toujours dans le Lot-et-Garonne. La présidence devrait insister sur les efforts "historiques" que représentent ces ouvertures de casernes avec la création de 2 144 postes sur les 8 500 promis d'ici à la fin du quinquennat. Elle n'a pas manqué de les mettre en perspective des "plus de 500 brigades ont été supprimées entre 2007 et 2016". Plus que les nouvelles gendarmeries, Emmanuel Macron pourrait s'étendre sur les objectifs de la loi d'orientation et de planification du ministère de l'Intérieur ou sur les besoins et moyens engagés en vue des Jeux olympiques 2024.

"Entre 1 et 4 nouvelles gendarmeries par département"

Si 200 brigades de gendarmerie sont promises, leurs lieux d'implantation ne sont pas encore connus. La carté détaillée de ces futures casernes doit être dévoilée par le chef de l'Etat ce lundi 2 octobre, vers 15 heures selon le journal local Le Petit bleu d'Agen. Toutes doivent être installées dans des zones rurales ou périurbaines, où la demande d'une sécurité de proximité est très attendue, et partout en France pour ne laisser aucun territoire à l'écart. "Il y aura entre une et trois ou quatre brigades par département" que ce soit en métropole ou dans les outre-mer "pour renforcer le maillage territorial de l'Etat" a indiqué l'Elysée à l'AFP.

Certaines de ces brigades seront fixes, installées dans des locaux en dur et dotées d'une dizaine de gendarmes, mais la plupart des nouvelles brigades seront itinérantes et compteront six militaires environ. Ces dernières se déplaceront entre les différentes communes du secteur, elles permettront aux forces de l'ordre d'assurer les missions de sécurité du quotidien, d'intervenir plus rapidement et aux citoyens de porte plainte. Les premières brigades seront installées en novembre 2024 et les autres suivront jusqu'en 2027.