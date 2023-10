Danièle Obono accusée "d'apologie du terrorisme", la polémique expliquée

La députée LFI Danièle Obono est empêtrée dans une polémique pour des propos qu'elle a tenu sur le groupe islamiste Hamas. Le ministre de l'Intérieur a annoncé saisir le procureur de la République pour "apologie du terrorisme".

La France insoumis s'emmêle à nouveau les pieds dans le tapis au moment de qualifier le Hamas. Après le refus de Jean-Luc Mélenchon de considérer le groupe islamiste palestinien comme un "groupe terroriste" - une qualification reconnue par l'Union européenne et donc le France -, c'est la députée Danièle Obono qui est épinglée. Tout part d'un communiqué du parti évoquant les "forces palestiniennes" pour parler du Hamas et accusé de renvoyer dos-à-dos le groupe islamiste et Israël. Invitée à clarifier sa position sur le sujet au micro de Sud Radio, la députée de Paris déroule une réponse dont une phrase, polémique, est retenue et mise en avant dans les médias.

Ce qu'a dit Danielle Obono sur le Hamas

Sans passer par quatre chemins, le journaliste Jean-Jacques Bourdin questionne Danièle Obono sur le refus de son parti de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Dans une première tentative souvent interrompue, l'élue répond que le Hamas est "un groupe politique islamiste, qui a une branche armée, qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes, qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation."

"Est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance ?" rétorque alors le journaliste non sans insister. C'est là que les mots de la députée dérape : "Oui, qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales". La phrase mis en exergue par le média suffit à relancer la polémique.

Les explications de Danièle Obono sur ses déclarations

Face à la polémique qui enfle sur les réseaux, la députée parisienne s'est fendue d'un communiqué publié sur X (ancien Twitter) pour clarifier sa position, et celle de sa formation. Danièle Obono explique avoir dit "que le Hamas est un groupe politique islamiste qui déclare inscrire son action dans la résistance à l'occupation de la Palestine" se dédouanant d'avoir assimilé le groupe terroriste à une mouvement de résistance.

Précisant encore sa position et rappelant qu'elle ne soutien pas le Hamas, Danièle Obono a ajouté : "C'est un fait. Ni une excuse, ni un soutien, ni une caution pour ses crimes de guerre abjects contre les civils israéliens".

Darmanin dénonce une "apologie du terrorisme

Seulement l'explication de Danièle Obono ne semble pas suffire à calmer la polémique qui est remontée jusqu'au gouvernement et au ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a d'ailleurs eu une réaction imminente pour condamner les propos de Danièle Obono rapportés dans les médias. Le ministre a rappelé le caractère terroriste du Hamas et a annoncé saisir le procureur de la République pour "apologie du terrorisme".