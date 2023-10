Macron au Proche-Orient : une attaque mettant en danger les civils palestiniens serait une "erreur" d'Israël

FIN DU DIRECT - Après son déplacement de deux jours au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a publié mercredi en toute fin de soirée, sur son compte X (ex-Twitter), un message succinct dans lequel il plaide à nouveau pour la solution à deux États. Comme une conclusion à son voyage, on peut lire : "Aujourd’hui, nous devons agir de manière décisive pour parvenir enfin à une solution à deux États : Israël et la Palestine."

Plusieurs autorités se lèvent contre l'offensive terrestre annoncée et préparée par l'armée israélienne. A ce sujet, Emmanuel Macron a estimé que si l'attaque en question est prévue pour être ciblée et ne toucher que "des groupes terroristes de manière totalement identifié" alors elle entrerait dans l'axe de lutte contre le terrorisme que le chef de l'Etat compte comme un axe majeur de la réponse à apporter au conflit eu Proche-Orient. En revanche, il indique qu'une "intervention massive qui met en danger la vie des populations" serait une "erreur" et ne respecterait pas de le droit international.

Emmanuel Macron a repris la parole en Egypte avant de s'envoler pour la France. Interrogé sur le projet de coalition censée lutter contre le terrorisme et le Hamas, il a précisé que cette coalition construite avec les partenaires internationaux volontaires doit surtout permettre de "partager les informations, à identifier les terroristes et à les neutraliser". "Aujourd'hui il n'est pas du tout prévu d'envoyer des militaires français à Gaza" a-t-il ajouté. Quant à la forme de la coalition il a répété l'inspiration de la coalition internationale formée pour lutter contre l'Etat islamique en Irak et en Syrie et a indiqué vouloir se servir de ce retour d'expérience.

Emmanuel Macron a aussi eu un mot pour les otages, rappelant que leur libération est une priorité. "Plus de 200 otages sont détenus par le Hamas" et "tous les otages doivent être libéré dans les meilleurs délais" sans distinction a assuré le chef de l'Etat qui a au détour de son discours confirmé le statut d'otage des 9 ressortissants français toujours portés disparus. La libération des otages est également un objectif prioritaire de l'Egypte qui prend part aux négociations avec le Hamas sur ce point. Le président Abdel Fattah Al-Sissi estime qu'il est important d'éviter l'escalade du conflit pour "gagner du temps pour libérer davantage d'otages". "Cela se fera par le truchement de l'apaisement de la situation autant que possible" a-t-il ajouté.

La protection des civils et l'acheminement de l'aide humanitaire ont été un point important de la prise de parole d'Emmanuel Macron et d'Abdel Fattah-Al-Sissi. Le Président français a d'ailleurs réitéré la demande de la France à ce que l'accès à l'eau soit totalement sécurisé dans la bande de Gaza et à ce que l'électricité soit de nouveau disponible notamment pour les hôpitaux qui menacent de ne plus pouvoir fonctionner après ce mercredi.

Sur ce dernier point, Emmanuel Macron a à nouveau mis en avant la solution à deux Etats et le "droit légitime des Palestiniens de demander un Etat". "Il faut agir pour trouver la solution de deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité. [...] Ce n'est pas parce que l'idée est vielle qu'elle est devenue caduque" a ajouté le chef de l'Etat jugeant des aménagements nécessaires mais possibles pour aboutir à une solution.

Après son entretien avec le président Abdel Fattah Al-Sissi, Emmanuel Macron a déclaré vouloir "bâtir une initiative de paix et de sécurité pour éviter l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas" avec tous les partenaires régionaux et internationaux sur trois axes : la lutte contre le terrorisme, la protection des civils et l'aide humanitaire et enfin la question politique avec le règlement de la question palestinienne.

"La France ne pratique pas le double standard, la droit international s'applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelle d'humanisme, toutes les vies se valent" a déclaré Emmanuel Macron en conférence de presse en réponse aux critiques de certains pays arabes qui ont dénoncé une politique du "deux poids, deux mesures" entre les frappes menées contre Israël et celles visant l'enclave palestinienne, ces dernières n'étant pas assez condamnée selon certains.

Plusieurs heures après son entretien avec le roi de Jordanie, Abdallah 2, Emmanuel Macron a assuré sur X (ancien Twitter) que le pays arabe est un "partenaire essentiel" dans le projet de "paix juste et durable" possible au Proche-Orient. Le chef de l'Etat ne précise pas davantage les échanges qu'il a pu avoir avec le monarque jordanien.

L'Egypte qui partage un petit bout de frontière avec la bande de Gaza et est mêlée à l'histoire du conflit israélo-palestinien a décidé de jouer un rôle dans la guerre qui oppose Israël au Hamas, la rencontre d'Emmanuel Macron avec son son homologue égyptien est donc indispensable selon un député Renaissance contacté par BFMTV. Parmi les objectifs du chef de l'Etat avant sa rencontre avec le président Al-Sissi on compte surtout l'obtention d'une facilitation de l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza - le poste-frontière de Rafah étant le seul point d'entrée possible car non contrôlé par Israël.

15:05 - Une logique du "deux poids, deux mesures" dénoncée par le Qatar et la Turquie

Face aux Etats-Unis et à l'Europe qui ont apporté leur soutien à Israël après l'attaque terroriste du Hamas, mais qui se sont faits plus discrets ou ont mis plus de temps à réagir aux frappes israéliennes lancées sur Gaza et faisant des victimes parmi les civils, la Turquie dénonce par la voix de son ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, une "politique de deux poids deux mesures très grave. Le ministre s'est entretenu avec son homologue du Qatar ce mercredi et les deux hommes sont du même avis. "Il n'est pas permis de condamner le meurtre de civils dans un contexte et de le justifier dans l'autre" a déclaré de son côté le ministre qatari en conférence de presse.

A noter que les deux pays sont des défenseurs de la cause palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a ajouté et rappelé que son pays dispose de communication avec le Hamas et travaille au désamorçage du conflit.