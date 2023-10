Discrimination à l'emploi, logement sociaux, accès à l'école... Les mesures sociales de Borne pour les banlieues

La Première ministre a annoncé une série de mesures sociales à destination des quartiers populaires le vendredi 27 octobre lors du conseil interministériel des villes, dans les Yvelines.

Après avoir déroulé son plan sécuritaire et judiciaire pour répondre aux émeutes observées partout en France en juin 2023, après la mort de Nahel, Elisabeth Borne a présenté le volet social des réponses à apporter dans les banlieues. Depuis le conseil interministériel des villes (CIV) organisé à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, la Première ministre s'est adressée devant des centaines de maires pour présenter toute une série de mesures dont beaucoup concernent les quartiers prioritaires.

"Inacceptable que certains noms et certaines adresses condamnent au chômage"

"Une politique de testing pour lutter contre les pratiques discriminatoires dans l'accès aux stages, à l'embauche, au logement ou aux prêts bancaires" doit être mise en place dès 2024. Le dispositif doit permettre aux habitants des quartiers populaires notamment de pouvoir accéder à l'emploi quelle que soit leur origine ethnique, sociale ou géographique a assuré la Première ministre qui juge "inacceptable que certains noms ou certaines adresse puissent condamner au chômage". Ce testing sera chapeauté par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) et doit contrôler au moins 500 entreprises par an.

Notant que les difficultés sociales comme le chômage, le décrochage scolaire ou la précarité se concentrent souvent dans les mêmes quartiers, notamment les plus populaires, Elisabeth Borne a demandé aux maires d'arrêter de créer des logements sociaux ou des hébergements destinés aux personnes les plus précaires dans les quartiers populaires. Ces logements devront être attribués dans d'autres zones de la ville, car "on ne peut pas concentrer toutes les difficultés dans les même quartiers", a déclaré la locataire de Matignon. Le mesure doit aussi favoriser la mixité sociale et répondre à la demande des maires d'une meilleure "clef de répartition" dans l'attribution des logements sociaux.

Des écoles ouvertes plus longtemps

Déjà évoquée par Emmanuel Macron dans une interview accordée sur la chaîne youtube Hugo Décrypte, l'ouverture des établissements scolaires avec quelques jours d'avance sur la rentrée de septembre dans les quartiers prioritaires a été confirmée par Elisabeth Borne. La mesure doit permettre "un meilleur accompagnement scolaire" dans les quartiers où une part plus importante de décrochage scolaire est observée. Toujours au sujet de l'école, la Première ministre a rappelé que dès la rentrée de septembre 2024 un accueil des élèves sera assuré de 8h à 18h tous les jours dans les réseaux d'éducation prioritaires (REP et REP+).

Réhabilité les logements et les quartiers prioritaires

Le plan social présenté par la Première ministre doit également s'attaquer à la qualité de vie dans les quartiers prioritaires, dans lesquels les logements sont souvent dégradés. Le ministère du Logement estime que 700 copropriétés se trouvant dans ces quartiers sont particulièrement concernées et certaines seraient même insalubre. "Leur rénovation doit être une priorité" a assuré Elisabeth Borne en annonçant un projet de loi portant sur un grand plan de réhabilité "d'ici à la fin de l'année". Ces réhabilitations porteront notamment sur la précarité énergétique, sujet central de la transition écologique.

Une transition écologique qui doit aussi s'opérer dans les quartiers populaires grâce au programme Quartiers résilients qui s'étend à 24 nouvelles villes ou collectivités : Amiens dans la Somme, Miramas dans les Bouches-du-Rhône ou encore Béziers dans l'Hérault. En région Ile-de-France, plusieurs les départements sont concernés avec Colombes dans les Hauts-de-Seine, Valenton dans le Val-de-Marne, Savigny-sur-Orge dans l'Essonne, Montereau en Seine-et-Marne ainsi que Sevran, Clicy-sous-Bois et Montfermeil en Seine-Saint-Denis.