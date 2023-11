Macron reçoit les représentants des cultes, une réponse à son absence à la marche contre l'antisémitisme ?

Emmanuel Macron reçoit les représentants des cultes ce lundi 13 novembre à l'Elysée. Une rencontre organisée au lendemain de la manifestation contre l'antisémitisme à laquelle le chef de l'Etat n'a pas participé.

Emmanuel Macron a donné rendez-vous aux représentants des cultes en France. La rencontre est prévue à 9h30 ce lundi 13 novembre, au palais de l'Elysée, selon le communiqué qui ne précise pas le nom des participants, ni l'organisation de cette entrevue, notamment sur la réception collective ou individuelle des responsables des instances religieuses.

La rencontre entre le chef de l'Etat et les représentants des cultes se fait "dans le prolongement de l'appel à l'unité de la Nation et à la fraternité qu'[Emmanuel Macron] a lancé dans sa lettre aux Français" dans la soirée du samedi 11 novembre. Surtout, elle intervient au lendemain de la "marche civique contre l'antisémitisme" pendant laquelle l'absence du président de la République a été remarquée et parfois critiquée.

"Je n'ai jamais été à une manifestation quelle qu'elle soit"

Cette absence est une "faute" pour le patron des Républicains Eric Ciotti ou à l'origine de déception pour les membres de la communauté juive. Le représentant du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi a regretté la non-participation du chef de l'Etat à la manifestation : "Sa présence aurait rendu cet événement encore plus historique". Une arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus, Yaël Perl Ruiz, qui a échangé avec le président de la République à ce sujet s'est elle dit "très déçue" sur le plateau de BFMTV. "J'aurais aimé que ce soit le président qui mène la France à cette manifestation, qu'il soit au premier rang et que ce soit un mot fort de sa part", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a justifié son absence par son rôle qui est celui de "bâtir l'unité du pays", "de prendre des décisions, de dire des mots quand il faut les dire et d'agir, sinon je peux manifester toutes les semaines". "Je n'ai jamais été à une manifestation quelle qu'elle soit", a d'ailleurs ajouté le chef de l'Etat. Manifester est effectivement un exercice auquel les anciens présidents de la République se sont rarement prêtés, on peut quand même citer François Mitterrand en 1990 qui avait participé au rassemblement contre l'antisémitisme après de profanations de tombes juives dans un cimetière de Carpentras. Autre exemple en 2015 quand François Hollande avait manifesté après les attentats contre Charlie Hebdo et un magasin Hyper Cacher.

L'entrevue avec les représentants des cultes est-elle donc une des façons d'agir d'Emmanuel Macron ? Etait-elle prévue ou a-t-elle été organisée ces dernières heures compte tenu de la déception exprimée par la communauté juive ?​ La présidence n'a pas annoncé de prise de parole à l'issue de la rencontre avec les responsables des instances religieuses, mais une intervention du chef de l'Etat n'est pas exclue. Celles des représentants des cultes sont également attendues.​​​​​​