Gérald Darmanin cible un imam de Paris, accusé d'"insinuations très choquantes"

"Où sont ces 1 200 actes antisémites qu'il y a en France ?", s'est questionné mardi 14 novembre 2023 au matin l'imam de la Grande mosquée de Paris sur les ondes de RMC, faisant notamment réagir le ministre de l'Intérieur.

Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, suivie de la guerre entre Israël et le Hamas, les actes antisémites se sont multipliés dans le monde, mais également en France. Régulièrement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou la Première ministre, Élisabeth Borne, font un point sur les chiffres. Invité de la matinale de RMC ce mardi 14 novembre 2023, Abdelali Mamoun, l'imam de la Grande mosquée de Paris, s'est toutefois interrogé sur ces actes antisémites recensés dans l'Hexagone.

"Où sont ces 1 200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France ?", a-t-il questionné face à Apolline de Malherbe, semblant remettre en doute leur nombre. "Je ne dis pas que les chiffres sont faux, mais ils ne sont pas dévoilés, apparents", a cependant poursuivi Abdelali Mamoun. Et de développer : "J'aurais voulu qu'on dise que telle synagogue ou tel cimetière a été profané, que tel individu de confession juive a été agressé ou a subi des menaces." L'imam a alors réclamé des "éléments concrets".

"50% de tags, affiches, banderoles"

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Gérald Darmanin. Sur X (ex-Twitter), en début d'après-midi, le ministre de l'Intérieur s'est d'abord offusqué "des insinuations très choquantes" qui avaient été tenues par l'invité de RMC le matin même, affirmant les "reprouve[r] totalement". Alors que la Grande mosquée de Paris s'était rapidement désolidarisée de son imam, Gérald Darmanin a remercié cette réaction, avant d'énumérer dans le détail les actes antireligieux connus du ministère de l'Intérieur et enregistrés depuis le début de l'année, ainsi que leur nature exacte et la liste des départements les plus touchés.

Ainsi, "1 762 faits antisémites, 564 faits antichrétiens et 131 faits antimusulmans" auraient été comptabilisés à ce jour en 2023 par le ministère. Concernant les actes antisémites évoqués, il s'agirait, toujours selon le ministre de l'Intérieur, pour "50% de tags, affiches, banderoles (parmi lesquels des "morts aux juifs", des croix gammées, etc)", pour 22% de menaces et insultes, pour 10% d'apologie du terrorisme, pour 8% d'atteintes aux biens, pour 6% de comportements suspects, pour 2% de coups et blessures et pour 2% d'atteintes aux lieux communautaires.

Paris est, de loin, le département le plus touché, avec 11% des faits recensés qui y ont été commis. Viennent ensuite le Rhône et les Hauts-de-Seine (5% pour chacun d'entre eux), puis les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la Seine-Saint-Denis (4% pour chacun d'eux). Affirmant par ailleurs que 8 952 signalements pour appel à la haine en ligne ont également été dénombrés, Gérald Darmanin a conclu son message en invitant "chacun à porter plainte s'il a connaissance ou qu'il est victime d'un acte antireligieux".