Dupond-Moretti et Dussopt remplacés... avec d'autres ministres ? L'hypothèse d'un remaniement plus vaste

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et celui du Travail, Olivier Dussopt, risquent de quitter le gouvernement en cas de condamnation par la justice. A leurs possibles remplacements s'ajoutent des rumeurs d'un remaniement qui concernerait jusqu'à la Première ministre.

C'est une possibilité à envisager : celle du remplacement nécessaire de deux ministres. L'avenir du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti et celui du ministre du Travail Olivier Dussopt sont entre les mains de la justice, les membres du gouvernement étant respectivement jugés pour "prise illégale d'intérêts" et "favoritisme". Si Olivier Dussopt a encore quelques jours devant lui avant d'être fixé, la date du délibéré n'est pas encore connue, pour Eric Dupont-Moretti le verdit de la Cour de justice de la République est attendu ce mercredi 29 novembre à 15 heures.

Le gouvernement doit donc se préparer à d'éventuels changements sous peu, car en cas de condamnation les ministres devront rendre leur démission. C'est en tout cas la "règle" qui s'applique comme le rappelait la Première ministre Elisabeth Borne le 8 octobre dernier sur BFMTV. Cette "règle claire" a déjà eu raison de quelques ministres durant "le précédent quinquennat", elle avait pourtant été allégée pour s'appliquant uniquement aux ministres condamnés et non à ceux mis en examen.

Dupont-Moretti et Dussopt remplacés si condamnés ?

Pourquoi les deux hommes feraient-ils exception à la règle qui contraint les ministres condamnés à démissionner ? En théorie, aucune raison ne justifierait leur maintien. Sauf peut-être un pourvoi en cassation du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, en cas de condamnation, qui aurait un effet suspensif sur la peine, mais pas sur la décision rendue... L'ancien avocat jouit toutefois d'un soutien présidentiel assumé à en croire le refrain qui revient dans la bouche des plusieurs proches du chef de l'Etat auprès des médias. Emmanuel Macron qui a placé le ténor du barreau à la tête du ministère de la place Vendôme a d'ailleurs exprimé son soutien au ministre dans le huis clos du Conseil des ministres le mercredi 22 novembre, à une semaine du verdict, selon franceinfo.

La perte du garde des Sceaux serait-elle donc inenvisageable pour le chef de l'Etat qui a milité au maintien de son ministre, malgré les relations conflictuelles de ce dernier avec une classe de la magistrature ? L'Elysée a toujours refusé de commenter l'affaire ou encore l'avenir d'Eric-Dupont Moretti au gouvernement et "in fine, Macron décidera" du départ ou du maintien de son ministre a soufflé un conseiller à franceinfo. Les rumeurs colportées par certains conseillers racontent quand même qu'Emmanuel Macron prospecterait à coups de textos et d'appels téléphoniques nocturnes pour trouver un éventuel successeur au garde des Sceaux. Des coups de fils qui pourraient aussi être passés pour chercher un possible remplaçant au ministre du Travail. Olivier Dussopt s'est fait plus discret que son collègue ministre, mais il a été de tous le gros dossiers pendant plus d'un an : la réforme des retraites adoptée dans la douleur, la réforme de l'assurance-chômage et plus récemment le projet de loi immigration qu'il devait défendre aux côtés de Gérald Darmanin. Il s'est finalement mis en retrait après l'annonce de son procès qui risque de lui couter sa place au gouvernement.

La Première ministre menacée par un remaniement ?

Plus que le remplacement des deux ministres, c'est un remaniement plus vaste qui est évoqué par certaines rumeurs. Quelques membres de la Macronie vont jusqu'à poser la question du maintien d'Elisabeth Borne à Matignon selon les indiscrétions du Figaro. Les reproches faits à la Première ministre lors du précédent remaniement sont toujours d'actualité malgré les efforts de la polytechnicienne pour être une cheffe de gouvernement plus politique, mais c'est surtout la nécessité de donner "un nouveau souffle" au quinquennat avec des "nouvelles réformes" qui fait dire à certains qu'un remaniement serait utile. "Il faut des idées nouvelles, mais surtout une autre gouvernance" a glissé un haut conseiller gouvernemental au journal.

Elisabeth Borne qui entend bien rester à Matignon et a fait taire les bruits de couloirs sur sa possible présence en tête de liste des prochaines élections en 2024 peut compter sur le soutien du partie de son équipe. Egalement sur quelques ministres ? L'un deux a lancé dans le Figaro : "En majorité relative, la rumeur de remaniement ne s'éteindra jamais. C'est toujours possible, jamais probable, et si certains lancent l'hypothèse, c'est parce qu'ils ont envie d'en bénéficier."

Un agenda particulier pour un remaniement

Si au cours de son mandat Elisabeth Borne a pu pâtir de certaines faiblesses, elle a surmonté plus d'une dizaine de 49.3 en seulement un an et demi, notamment la dernière salve utilisée pour le vote du budget en septembre et en octobre dernier. Et l'hypothèse d'un remaniement colle difficilement avec la période politique, alors que l'examen de la loi immigration, texte crucial de Gérald Darmanin, doit avoir lieu jusqu'à la fin de l'année avant un vote pour lequel le gouvernement souhaiterait se passer de 49.3, sans l'exclure définitivement. Ne serait-ce pas un meilleur calcul que de laisser le gouvernement en place au moins jusqu'à la fin de la séquence ? Dans l'hypothèse d'un recours au 49.3 et d'une motion de censure déposée par LR, le gouvernement risquerait d'être renversé, même si les chances pour que cela arrive diminuent avec le refus des socialistes de se joindre à une possible motion de la droite.

Quelques auteurs de rumeurs fixent le premier semestre 2024 comme échéance, mais l'année sera également chargée avec la campagne des élections européennes au printemps, les JO durant l'été et le retour du vote du budget à l'automne prochain qui nécessitera certainement à nouveau le 49.3.