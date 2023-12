Une dissolution de l'Assemblée nationale après le rejet de la loi immigration ?

Si le rejet de la loi immigration lundi soir représente un camouflet pour le gouvernement, il n'est pas exclu à ce stade qu'il puisse motiver l'exécutif à dissoudre l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin s'est toutefois montré prudent sur ce point.

Face au projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin, les oppositions semblent finalement avoir trouvé un terrain d'entente malgré leurs divergences d'opinion criantes lundi 11 décembre 2023, rappelant avec son rejet à l'exécutif son absence de majorité à l'Assemblée nationale. "Avec le rejet de cette loi, le pouvoir ferait bien de se rappeler qu'il existe un Parlement dans ce pays. S'ils nous avaient fait plus voter sur certains sujets – les retraites, le budget –, ils auraient eu le même échec", a ainsi pointé l'Insoumise Mathilde Panot.

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a par ailleurs souligné que la Première ministre, Élisabeth Borne, a déjà dégainé une vingtaine de fois le désormais célèbre 49.3 depuis son arrivée à Matignon en mai 2022. Un point que la députée du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'est également fait un malin plaisir à rappeler aux journalistes après l'adoption de la motion de rejet du projet de loi immigration lundi.

Mais si ce rejet est un "échec" pour le gouvernement, comme l'a reconnu au 20 Heures de TF1 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lundi soir, l'exécutif a en sa possession un outil qui pourrait potentiellement l'aider à changer la donne : une dissolution de l'Assemblée nationale. S'il le jugeait pertinent pour la suite de son mandat, Emmanuel Macron pourrait tout à fait la dissoudre, convoquant de nouveau les électeurs aux urnes pour élire de nouveaux députés peut-être, cette fois-ci, plus enclin à voter ses textes de loi.

"Moi, je n'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs"

Interrogé sur le sujet par Gilles Bouleau lundi soir, Gérald Darmanin s'est toutefois montré prudent sur cette option. "Ce n'est pas à moi de répondre à cette question", a-t-il commencé par balayer, avant d'ajouter, face à l'insistance du journaliste : "Je pense qu'après les retraites, où il y a eu une comédie - on a vu que les LR n'ont pas pris leurs responsabilités pour protéger les Français économiquement -, après l'immigration, où les LR ne prennent pas leurs responsabilités alors que la main était tendue [...], on voit bien que là, manifestement, les LR n'ont pas envie et font la politique du pire", tançant ainsi son ancien parti.

Dans la suite de sa réponse, le ministre de l'Intérieur a tout de même lâché que l'exécutif doit "prendre [ses] mesures pour protéger les Français". "Après, les électeurs choisiront. [...] Moi, je n'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs", a-t-il ajouté, laissant ainsi planer le doute. Reste qu'une dissolution de l'Assemblée nationale semble être à double tranchant pour l'exécutif. Si elle pourrait permettre de rebattre les cartes du jeu, celle-ci n'est en effet pas sans risque pour lui non plus. En cas de nouvelles élections législatives, les Français pourraient tout aussi bien décider de donner davantage de poids encore à l'opposition, ce qui compliquerait que plus la tâche du gouvernement jusqu'à la prochaine élection présidentielle, en 2027.