Remaniement ministériel : des ministres démissionnaires et Le Maire à Matignon ?

Le projet de loi immigration divise plus que jamais le camp de la majorité. Et alors que plusieurs ministres ont mis leur démission dans la balance, la question d'un remaniement ministériel se pose.

"Je n'en ai pas discuté avec eux, mais je ne l'imagine pas un seul instant", a réagi, mardi après-midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis la salle des Quatre-Colonnes, à l'Assemblée nationale, alors qu'il était questionné sur la menace de démission de certains ministres de l'aile gauche de la majorité si le texte était trop dur. Après un rejet par l'Assemblée nationale avant même son étude au palais Bourbon, le projet de loi sur l'immigration avait été envoyé en Commission mixte paritaire (CMP). Au terme d'âpres négociations, un accord a finalement été trouvé ce mardi. Mais cela ne s'est pas fait sans de nombreuses concessions de la part du camp de la majorité qui a dû céder sur plusieurs points pour contenter Les Républicains, ceux-ci souhaitant un texte durci, tout comme d'ailleurs le Rassemblement national (RN).

Alors que Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé que les députés du RN voteraient bel et bien ce texte mardi soir à l'Assemblée, le camp Macron est, lui, plus divisé que jamais. Dans l'après-midi de ce 19 décembre, Le Figaro a ainsi révélé qu'en coulisses, plusieurs ministres ont mis leur démission sur la table. Clément Beaune (Transports), Aurélien Rousseau (Santé), Patrice Vergriete (Logement) et Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur) seraient ainsi prêts à quitter le gouvernement si le texte était adopté par le Parlement ce mardi. D'après Le Monde, Roland Lescure (Industrie) et Rima Abdul Malak (Culture) feraient également partie du groupe.

Un homme loyal et légitime en économie à Matignon pour sauver le quinquennat ?

La tension est donc à son paroxysme. Et tandis que le camp de la majorité se délite, la menace d'un remaniement semble plus que jamais planer sur le gouvernement Borne. Selon un témoin de premier plan de la relation Borne-Macron qui se confiait dimanche dans les colonnes du JDD, le couple exécutif battrait de l'aile et seul un "changement à Matignon, avec une sorte de new deal qui bouleverse la donne" pourrait sauver la fin du quinquennat. Alors, qui pour remplacer Élisabeth Borne si l'actuelle Première ministre devait finalement payer les pots cassés par son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron ayant en effet refusé la démission de Gérald Darmanin la semaine dernière ?

Pour le Journal du dimanche, après les retraites et l'immigration, le plein emploi pourrait être l'ultime solution envisagée par Emmanuel Macron pour sauver son quinquennat. Et qui de mieux qu'un homme loyal, mais aussi respecté et surtout légitime en économie pour reprendre les rênes de Matignon ? Si le nom de Bruno Le Maire est évoqué par certains observateurs, dont se fait l'écho le JDD, pour l'heure, tout ne reste toutefois que supputations.