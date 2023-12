La Nupes de retour et reconstituée après le vote de la loi immigration ?

La loi immigration adoptée à l'Assemblée nationale semble être un électrochoc : la gauche lance des appels de rassemblement en vue d'offrir une réelle alternative politique.

Si le texte de la loi immigration adopté ravit une grande partie de la droite, la gauche, elle, se désole de voir un texte aussi dur entrer en vigueur. Pour l'heure, le projet de loi immigration a été transmis au Conseil constitutionnel par le chef de l'Etat mercredi 20 décembre comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement. Il s'agit du dernier espoir des opposants d'obtenir quelques modifications du texte voté mardi.

L'opposition et même le milieu universitaire dénoncent ce texte jugé trop strict. A gauche, des appels sont lancés afin de créer une union qui permettrait de présenter une réelle opposition à la droite qui vient de marquer une victoire notable. Au micro de France Info mercredi, la cheffe de file de La France Insoumise, Mathilde Panot, s'est projetée en vue des futures élections européennes de 2024. Ses espoirs reposent sur l'élaboration d'une liste commune à gauche pour ces prochaines élections. "Nous espérons encore que les autres partis de la Nupes reviennent à la raison et à la responsabilité", a-t-elle déclaré. Elle a aussi évoqué la possibilité de se réunir derrière une liste écologiste dont le parti Europe Écologie les Verts (EELV) a d'ores et déjà annoncé que Marie Toussaint en serait à la tête.

Chez France info, Mme Panot s'est interrogée : "Est-ce qu'on veut qu'au soir des européennes, ce soit le Rassemblement national qui soit la première force du pays ? Ou est-ce qu'on veut que ça soit l'alternative politique qui soit en tête ? C'est la possibilité que nous avons, si nous allons ensemble aux élections européennes".

De son côté, la députée européenne de La France Insoumise Manon Aubry, a également lancé un appel mercredi via son compte X qui invite "les têtes de liste de la NUPES aux européennes à se réunir d'urgence. Une liste commune est encore possible : faisons la" a-t-elle écrit.

Ces appels font suite à la demande du coordinateur national de LFI, Manuel Bompard, annoncée mardi soir de réunir des partis de l'ancienne Nupes afin de ressusciter cette alliance. Il a publié cette invitation sur X et y a notamment déclaré : "Face à la coalition des droites, l'avenir dépend de notre capacité à offrir une alternative au pays. C'est notre devoir et notre responsabilité. C'est pourquoi cette situation ne peut pas rester sans une réaction à la hauteur de l'importance du moment".