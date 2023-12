Légion d'honneur : une promotion très politique

Les noms qui constituent la nouvelle promotion de la Légion d'honneur ont été publiés dimanche 31 décembre, au Journal officiel. Une sélection très politique pour 2024.

Pour cette année 2024, la nouvelle promotion de la Légion d'honneur récompense 352 personnes issus des secteurs de l'économie, des sciences, de la culture, du sport… mais la sélection de cette nouvelle année est surtout très politique. Un point commun réunit tous les récompensés : qu'ils soient des personnalités connues du grand public ou des anonymes, ils oeuvrent tous "au service de l'intérêt général", d'après la Grande chancellerie. Révélée, dimanche 31 décembre, dans le Journal officiel, la promotion compte parmi ses rangs onze personnes qui sont intervenues lors de l'attentat au collège lycée Gambetta d'Arras, au cours duquel le professeur Dominique Bernard avait été tué par un ancien élève. Six policiers et cinq personnels de l'établissement ont été récompensés. Immédiatement après sa mort, l'enseignant avait aussi reçu la récompense, plus haute distinction nationale, à titre posthume.

Bernard Arnault sacré "grand'croix"

Comme chaque année, la nouvelle promotion comprend différents grades : chevaliers, officiers, commandeurs… et la plus haute dignité, celle de "grand'croix" qui compte 68 personnes seulement dans ses rangs, a été remise au PDG de LVMH Bernard Arnault et à l'hématologue et membre de l'Académie des sciences Dominique Meyer. EN 2011, le chef du plus gros groupe de luxe au monde avait déjà reçu les distinctions de commandeur des Arts et des Lettres et de grand officier de la Légion d'honneur. En 2024, il rejoint donc son concurrent François Pinault, présent dans le cercle prestigieux depuis 2017.

Deux anciens ministres reçoivent la distinction pour cette nouvelle année : l'ex-ministre du centre, Jean-Louis Borloo, est promu officier et l'ancienne ministre Elisabeth Moreno, actuellement présidente de Femmes@Numérique, devient chevalier. À ses côtés, l'ambassadeur de France en Iran, Nicolas Roche, devient lui aussi chevalier.