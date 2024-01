Les grands chantiers d'Emmanuel Macron pour 2024

Lors de sa traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre, Emmanuel Macron a évoqué quelques dossiers chauds qui l'attendent en 2024.

Emmanuel Macron démarre l'année 2024 avec un gros défi, celui de donner un nouvel élan à son quinquennat. Dans un contexte politique de fin d'année tumultueux, avec l'adoption de la loi immigration qui a fracturé la majorité, le chef d'État est attendu au tournant, par son camp et pas les Français, en ce début de nouvelle année. Le président de la République reste assez flou avant son "rendez-vous avec la Nation", prévu pour janvier et au cours duquel il devrait évoquer un "nouveau cap". Lors de son allocution officielle pour exprimer ses voeux, samedi 31 décembre, il a néanmoins évoqué quelques dossiers chauds pour l'année 2024. Emmanuel Macron a assuré que son objectif pour la France était de la rendre "plus forte et plus juste" et cela en bâtissant un "réarmement économique", un "réarmement civique" et un "réarmement de l'État et de nos services publics". "J'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent de vous dire comment notre Nation relèvera ces défis", a-t-il conclu.

En janvier, les contours d'un remaniement ministériel se dessinent pour remettre de l'ordre dans les rangs. Il s'agira en effet du premier point sensible à régler, dès le début de l'année, pour le président de la République. Mais un possible remaniement en janvier suffira-t-il réellement à donner, encore une fois, un nouveau souffle au quinquennat ?

Une fois le casting fait, il s'agira de retrouver un cap. Si le chef de l'État entretien un certain flou en ne souhaitant pas s'exprimer, pour le moment, sur les grands axes de 2024, il est à peu près sûr que les membres de la majorité porteront une réforme de l'AME (aide médicale d'État) dès le début de l'année. Le président devrait aussi revenir sur son objectif de "plein-emploi". À la fin du mois de novembre, alors qu'il recevait des chefs d'entreprise à l'Élysée, il avait déclaré : "quand j'écoute les grands débats au fond, l'assurance chômage, les retraites, on peut redistribuer, on peut revenir en arrière. Les réformes, on pourrait les mettre sur pause. C'est le moment de savoir comment on va être plus gentils, comment on va engager…" Avant de demander à la société de "se réveiller" face à un taux de chômage de 7%. Un dossier qui ne devrait plaire ni à la gauche, ni à la rue et qui risque de briser pour de bon la stabilité politique au sein du pays.

Les JO pour remonter la côte ?

En 2024, Emmanuel Macron devrait aussi se pencher sur les élections européennes prévues pour le 9 juin. Face à l'extrême-droite sur-motivée à prendre de la place au Parlement européen, le président de la République devra redoubler d'effort s'il veut garder sa crédibilité eu Europe. L'été sera aussi celui des Jeux Olympiques. Organisé entre le 26 juillet et le 11 août, l'événement sportif sera une épreuve de taille pour l'exécutif.