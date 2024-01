David Guiraud (LFI) accusé d'antisémitisme en raison d'un tweet ?

Une référence au manga One Piece aurait pu coûter cher au député LFI David Guiraud en ce début de semaine sur X (ex-Twitter). Certains internautes ont dénoncé le caractère antisémite de son intervention, à tort.

Le député LFI David Guiraud a rapidement éteint l'incendie. L'élu insoumis a publié ce dimanche 31 décembre 2023 sur X (ex-Twitter) une référence au manga One Pièce, interprété comme un message antisémite par certains internautes. Un tweet rapidement supprimé par le principal intéressé qui affirme ne vouloir "heurter personne". En cause, des "dragons célestes", personnages célèbres du manga qui sont devenus une expression sur les réseaux sociaux pour publier des messages à caractère antisémite, de manière à passer entre les mailles du filet en évitant les barrages des outils de modération automatique.

Une expression dévoyée de son sens originel

Face à la polémique grandissante, l'élu a préféré couper court et éviter un emballement inutile. D'autant plus que cette référence était totalement dévoyée de son sens originel. Explications. "Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une " race " et si vous le pensez vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres" indiquait David Guiraud sur X. Un tweet en réponse à un premier relatant une plainte de l'Observatoire juif de France l'accusant d'apologie du terrorisme. En réalité, dans One Pièce, les dragons célestes sont protégés par le bras armé du gouvernement et peuvent s'affranchir des règles. Aucun lien avec le terrorisme, donc, même si ces créatures ont été malheureusement associées à des clichés antisémites souvent relayés sur les réseaux sociaux. En novembre 2022, l'expression "dog whistle" voyait même le jour, "sifflet à chien" en Français. Autrement dit, une expression qui n'a rien à voir avec sa définition originelle.