La communication de Macron confiée à un proche du chef de l'État

Jonathan Guémas devrait revenir au palais présidentiel à la mi-janvier après le départ de l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, affirme Europe 1.

On lui doit les allocutions présidentielles écrites au cours de la crise du Covid-19, mais également le discours prononcé par Emmanuel Macron à la mort de l'ex-président de la République Jacques Chirac ou encore l'hommage à Samuel Paty. Selon les informations d'Europe 1, Jonathan Guémas devrait revenir à l'Élysée aux alentours du 10 janvier. La radio rapporte que sa nomination au poste de conseiller spécial en charge de la communication, qui fait suite au départ de Frédéric Michel, a été validée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Très apprécié dans le camp Macron, ce normalien aujourd'hui âgé de 35 ans a écrit par le passé les discours du chef de l'État entre octobre 2018 et juillet 2022, avant de partir rejoindre l'agence Publicis. Salué par ceux qui le connaissent pour son expertise des médias et son aptitude à construire un récit à la fois solide et cohérent, son retour au palais présidentiel est également un signal fort selon les observateurs, qui y voient une volonté d'Emmanuel Macron de se replier, en ces temps de crise, sur son premier cercle restreint de fidèles, Jonathan Guémas étant considéré comme l'un des plus proches parmi les proches du président de la République.