Une intox parmi les rumeurs du remaniement : pas de Matignon pour ce ministre ?

Les rumeurs concernant un potentiel remaniement ministériel ont été relancées après l'annulation du Conseil des ministres. Le nom de Christophe Béchu, ministre de la Transition Ecologique, à Matignon a été évoqué.

La liste des noms s'allonge pour conquérir Matignon. Alors qu'Emmanuel Macron espère tourner la page d'une année mouvementée et amorcer une relance de son quinquennat en 2024, une inconnue de taille provoque des remous au sein la majorité : le remaniement gouvernemental, qui apparaît de plus en plus incontournable, interviendra-t-il dès le début de l'année - ou plus tard - et avec quel titulaire à Matignon ? Si Elisabeth Borne semble menacée après l'adoption controversée de la loi immigration, plusieurs ministres tiennent la corde.

Dans la course à Matignon, plusieurs noms ont émergé à l'image de Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire ou encore Richard Ferrand. Mais selon RMC, le profil de Christophe Béchu, actuel ministre de la Transition Ecologique, rencontre plusieurs partisants. "Matignon se joue aujourd'hui entre Lecornu et Béchu", a lâché un communicant macroniste auprès de la radio. Une information à prendre avec des pincettes. D'après Politico, l'hypothèse Béchu viendrait d'un communicant. "J'ai testé ça auprès de journalistes, mais je ne sais absolument pas ce qu'en pense le président !", a-t-il confié.

Ses relations avec la droite pèsent contre lui

Le ministre de l'Écologie n'a pourtant pas beaucoup d'atouts. Si ses liens avec le parti Horizon, dirigé par Edouard Philippe, peuvent le servir, celui qui est très proche de l'ancien Premier ministre, a fait partie des "frondeurs" qui s'étaient désolidarisés de la candidature de François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Une trajectoire qui pèserait aujourd'hui plutôt en sa défaveur, tant la chasse aux voix s'annonce complexe à la droite de l'hémicycle, notamment au sein des rangs LR (62 élus). Faute de majorité, la Première ministre Élisabeth Borne a eu recours plus de vingt fois au 49.3. depuis sa nomination, il y a un an et demi. Soit un record sous la Ve République sur un tel laps de temps.