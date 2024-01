Remaniement : Macron peut-il faire entrer LR au gouvernement ?

Après le virage à droite impliqué par la loi immigration, une coalition gouvernementale avec LR est-elle envisageable ? Hypothèse fragile.

Un remaniement à droite toute ? Les signes d'un changement d'équipe imminent au sommet de l'exécutif sont nombreux. Depuis le passage de la loi immigration en décembre, l'aile gauche du gouvernement est sur la sellette : plusieurs ministres ont joué avec le feu en exprimant leur opposition au texte, durci et voté main dans la main avec les députés des Républicains (et du Rassemblement national). Emmanuel Macron pourrait-il pousser la droitisation jusqu'à inviter LR au gouvernement ?

Jusqu'alors, si le chef de l'Etat a gouverné avec des personnalités issues de la gauche comme de la droite, ces dernières ont toujours dû quitter leur parti d'origine pour rejoindre le camp présidentiel. Si des membres des Républicains étaient appelés à rejoindre l'exécutif tout en gardant leurs couleurs, on entrerait alors dans un gouvernement de coalition. Une hypothèse qui peut paraitre séduisante pour le président, mais qui n'a encore jamais convaincu LR.

La direction de LR défend une ligne d'opposition à Macron

Depuis qu'Emmanuel Macron a perdu sa majorité à l'Assemblée, la question d'un gouvernement de coalition a déjà été plusieurs fois posée. Au lendemain des législatives, Elisabeth Borne avait accueilli tour à tour les représentants des groupes d'opposition pour tâter le terrain. Les Républicains, considérés comme les meilleurs candidats pour une entente, avaient rejeté l'idée. "Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition", avait martelé Christian Jacob. "Il n'y a aucune raison qu'on aille sauver la peau d'Emmanuel Macron", soulignait Aurélien Pradié.

LR n'a pas plus de raison de "sauver la peau" du chef de l'Etat aujourd'hui, même si la séquence loi immigration a démontré qu'ils étaient prêts à travailler au plus proche de l'exécutif. Pour preuve, la réunion à Matignon du 14 décembre, qui a mis autour d'une table Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Franck Riester, les députés LR Eric Ciotti et Olivier Marleix et le sénateur LR Bruno Retailleau, pour dessiner les contours d'un compromis sur le texte de loi.

De rares appels à une coalition

Quelques figures du parti de droite ont défendu par le passé un accord de gouvernement macroniste. Avant même les législatives, Philippe Juvin lançait une tribune appelant à un "contrat majoritaire" avec le parti présidentiel. La tribune n'a récolté que trois signatures. L'ancien ministre de Sarkozy Jean-François Copé avait également défendu "un pacte de gouvernement". Un prêche dans le désert.

La séquence sur la réforme des retraites, début 2023, a remis l'idée de coalition sur la table : l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a lui-même appelé à une "coalition avec tous ceux qui se reconnaissent dans le bloc central, des LR aux élus de la gauche qui ne se retrouvent pas dans la Nupes". Proposition restée lettre morte.

A cinq mois des européennes, difficile d'imaginer que la direction LR, fermement déterminée depuis 2022 à rester dans l'opposition à Macron, prenne le risque de déroger soudainement à sa ligne.