Le Pen et Bardella progressent dans l'opinion des Français

Marine Le Pen et Jordan Bardella jouissent d'une belle côte de popularité auprès des Français d'après le dernier Baromètre Elabe. Les membres du RN enregistrent notamment une belle progression dans l'esprit des sympathisants de la majorité.

Les lignes se resserrent. Dans le dernier Baromètre Elabe pour Les Échos, publié le 4 janvier 2024 et mettant en exergue le ressenti des Français sur l'image renvoyée par les personnalités politiques de tous bords, celles du Rassemblement national (RN) grappillent du terrain. Si Édouard Philippe reste la personnalité politique la plus appréciée des Français, ce dernier perd du terrain. En effet, 41% disent avoir une image positive de l'ancien Premier ministre et président d'Horizons, soit une baisse de 3 points par rapport au mois précédent. La deuxième place est occupée par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale avec 39% d'opinion positive.

Sur la troisième marche du podium, voilà Marine Le Pen. 36% des Français déclarent avoir une image positive de la présidente du groupe RN à l'assemblée nationale. Elle progresse d'un point en un mois. Jordan Bardella la talonne de près, à la quatrième place du classement. 33% des votants ont une opinion très positive ou plutôt positive du président du RN, soit une progression de deux points par rapport au mois de décembre 2023.

Une progression fulgurante du RN chez les électeurs d'Emmanuel Macron

La dynamique s'accélère plus nettement pour les deux ténors du Rassemblement national lorsqu'on s'intéresse au ressenti des électeurs d'Emmanuel Macron. En effet, Marine Le Pen progresse de 7 points par rapport au mois dernier, toujours selon le Baromètre Elabe. Autrement dit, 24% des électeurs d'Emmanuel Macron ont une image plutôt positive, voire très positive de Marine Le Pen. Les chiffres sont du même acabit pour le président du parti, Jordan Bardella avec 24% d'opinion favorable chez les électeurs de Renaissance, pour une progression de +6 points par rapport à la précédente étude.

Pour Jordan Bardella, la progression ne s'arrête pas là. Le protégé de Marine Le Pen enregistre une progression dans l'opinion publique chez les électeurs de gauche et les écologistes. +2 points par rapport à décembre 2023 et une 16ème place dans ce classement. Un score qui le laisse toutefois loin derrière certaines figures de la gauche, qui plus est dans l'esprit de ses sympathisants, comme François Hollande (1er), Jean-Luc Mélenchon (4e) ou Sandrine Rousseau (9e). En revanche, pour les électeurs de gauche et les écologistes, Jordan Bardella dispose d'une image plus positive que Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez ou encore Valérie Pécresse.