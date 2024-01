Accusé de récupération politique, Macron taclé par la gauche après l'hommage à Jacques Delors

L'hommage national à Jacques Delors, père de la monnaie unique, était présidé par Emmanuel Macron, vendredi 5 janvier. Le chef d'État est accusé de récupération politique par la gauche.

Le président de la République a salué le rôle de Jacques Delors dans la politique française et européenne, au cours de l'hommage national du père de la monnaie unique, vendredi 5 janvier dans la cour des Invalides. Avec les élections européennes de juin prochain dans le viseur, Emmanuel Macron a prononcé un discours qui a poussé la gauche à l'accuser d'avoir utilisé l'héritage de Jacques Delors pour sa campagne. Depuis le décès de l'ancien chef de l'exécutif européen le 27 décembre, le chef de l'État se positionne en son digne héritier, alors que son camp présente un retard conséquent sur le Rassemblement national, pour les européennes, dans les sondages.

Des réactions piquantes

L'entourage d'Emmanuel Macron affirmait pourtant que l'hommage présidé par le chef d'État n'avait pas pour but de devenir une "tribune de campagne". À peine la cérémonie terminée, les réactions se sont montrées vives. La députée socialiste, Valérie Rabault, a dénoncé "l'indécence" du camp présidentiel sur X (anciennement Twitter). Elle dénonce un gouvernement qui "récupère les idées d'extrême droite dans une loi immigration et revendique l'héritage socialiste et social-démocrate de Jacques Delors". Son collègue, le député Jérôme Guedj dit lui-aussi regretter que la mémoire de Jacques Delors ne soit pas "exempte de récupération".

Même son de cloche chez le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui accuse le camp présidentiel de n'avoir "aucune pudeur". "On ne célèbre pas l'héritage de Jean Marie Le Pen en décembre pour chercher à récupérer celui de Jacques Delors en janvier", écrit-il sur X.

Du côté des écologistes aussi on dénonce une manœuvre d'Emmanuel Macron. L'écologiste Yannick Jadot reproche au président de la République de s'être "davantage servi de l'Europe qu'il l'aura servie". Il dénonce également "une classique tactique politicienne" orchestrée par le chef d'État.