François Bayrou s'active en coulisses pour peser sur le remaniement

Alors que le remaniement ministériel devrait être annoncé dans les jours voire les heures qui viennent, le président du MoDem François Bayrou use de son influence en coulisses.

Le remaniement ministériel devrait avoir lieu dans quelques jours, voire quelques heures, et les spéculations vont bon train pour tenter de déterminer qui prendra la place d'Élisabeth Borne, notamment. Alors que le bouleversement du gouvernement se prépare, le président du MoDem François Bayrou impose son influence en coulisses et s'érige peu à peu comme faiseur de roi. Son rôle de visiteur du soir du palais de l'Élysée est loin d'être nouveau. En mai 2022 déjà, Emmanuel Macron avait nommé Élisabeth Borne comme Première ministre, sur ses conseils, alors que tout laissait à croire que le chef d'État souhaitait nommer Catherine Vautrin à ce poste.

Bayrou pousse le nom de Julien Denormandie comme Premier ministre

François Bayrou sait l'importance, pour le président de la République, de son alliance avec le MoDem. Et d'autant plus dans le contexte actuelle : avec une majorité à peine relative et la fragmentation du camp présidentiel qui s'est renforcée avec l'adoption de la loi immigration, le chef de l'État a bien conscience du poids que son allier historique, le MoDem, pèse à l'Assemblée nationale et s'en éloigner serait une erreur. Alors que le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, est pressenti pour la succession d'Élisabeth Borne en tant que Premier ministre, François Bayrou pourrait venir rebattre les cartes. Le président du MoDem n'est pas le plus grand fan de l'ex-Républicain, ancien soutien de Nicolas Sarkozy et pousse plutôt la nomination du macroniste Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture.