Saint-Etienne : pourquoi le début d'année est si explosif dans la ville

L'année 2024 a mal commencé pour le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Entre convocation judiciaire, nouveaux appels à démissionner et mise en examen pour chantage, le maire fait face à un agenda compliqué en ce début d'année.

"En dépit des pressions que je subis, des injures qui me sont adressées et des déceptions que je vis, je me battrai pour démontrer mon innocence", a déclaré le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (ex-LR). Mis en examen, en avril dernier, pour "chantage" dans l'affaire du chantage à la sextape, son ancien directeur de cabinet est également visé par une mise en examen supplétive pour "association de malfaiteurs". Après seize mois d'affaire, le maire de Saint-Étienne devrait être entendu par les juges d'instructions de Lyon, chargés d'enquêter sur le tournage et l'utilisation d'images compromettantes destinées à faire chanter l'adjoint municipal centriste Gilles Artigues, le 19 janvier. Gaël Perdriau avait refusé de mettre fin à ses fonctions de maire, même après son exclusion des Républicains.

"Démission immédiate"

De nouveaux appels à sa démission ont été lancés en ce début d'année, après l'annonce de la mise en examen de son ex-bras droit, Pierre Gauttieri. Au cours de sa dernière audition par les juges d'instruction, l'ancien directeur de cabinet a fini par mettre en cause son ancien patron en assurant qu'il avait donné son "feu vert" à la mission de neutralisation politique du centriste Gilles Artigues. Il a également avoué en avoir réglé le financement, selon Mediapart.

Lundi, les derniers éléments de l'affaire devraient figurer au menu du bureau des adjoints, puis du conseil de majorité que doit présider Gaël Perdriau. Mais pour les différents élus, il n'y a qu'une solution : Gaël Perdriau doit partir. Claude Liogier, l'un de ses trois derniers adjoints encore chez LR, fait partie des signataires de l'appel à la "démission immédiate" du maire de Saint-Étienne. Une pétition qui réunit la plupart des élus LR de la Loire. "Le départ est la seule issue" pour les écologistes également. "Dans la tourmente qui s'annonce avec l'effondrement du groupe Casino, notre territoire a pourtant plus que jamais besoin d'une gouvernance solide et crédible", rappelle les élus PS et DVG, dans un communiqué.