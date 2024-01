En quoi va consister la nouvelle loi de simplification promise par Macron pour atteindre le plein emploi ?

Le chef de l'État a annoncé une "simplification massive" des secteurs économiques, y compris pour les "règles dans le monde du travail". Une décision prise pour tenir son objectif de plein emploi.

Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait une "loi de simplification massive" pour "tous les secteurs économiques", vendredi 5 janvier, lors de la traditionnelle galette de l'Élysée. Elle concernerait notamment les "règles dans le monde du travail" et permettrait au président de la République de tenir son objectif de plein emploi. "Nous allons lancer, suite à la consultation de fin d'année, un travail massif de simplification pour tous les secteurs économiques, en particulier les artisans, les commerçants et le monde agricole", a-t-il expliqué. Le chef de l'État a précisé qu'il voulait "retrouver un peu la philosophie" de sa loi Macron, passée en 2015 et qui visait déjà à "libérer l'économie". À travers ce nouveau projet de loi qu'il demande au gouvernement, Emmanuel Macron veut pouvoir "raccourcir les délais" et "inverser la charge de la preuve". Par là, il entend qu'au lieu de chercher "à travers le maquis des lois, ce qui n'est pas interdit, (…) se dire que tout ce qui n'est pas explicitement interdit devient autorisé".

"Un axe essentiel"

Cette idée de loi de simplification intervient alors que le président avait pris comme mesure phare, le plein emploi, lors de son second quinquennat. Il a expliqué chercher à "avoir un deuxième train de simplification des règles dans le monde du travail pour faciliter là aussi la création d'emplois dans tous les secteurs". Emmanuel Macron a souligné que "la bataille pour le plein emploi partout sur notre territoire" est "un axe essentiel", avant de rappeler que la France "a besoin de 'faiseurs'".