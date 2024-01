Gabriel Attal : un Premier ministre idéal ?

Quelques heures après la démission d'Élisabeth Borne et alors que son remplaçant devrait être annoncé mardi matin, c'est le nom du ministre de l'Éducation nationale qui semblait revenir le plus souvent, lundi soir, pour lui succéder.

Depuis le psychodrame de la loi immigration, juste avant les fêtes de fin d'année, les rumeurs allaient bon train concernant un futur remaniement. La démission d'Élisabeth Borne, lundi 8 janvier 2024, a rendu la chose officielle. Alors, qui pour la remplacer ? Dans la soirée, aucun nom n'a officiellement été dévoilé. Tout juste plusieurs sources concordantes se sont accordées sur le fait que la révélation du nom du nouveau Premier ministre n'aurait pas lieu avant mardi matin. Toutefois, un patronyme revenait plus que les autres : celui du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui âgé de 34 ans, Gabriel Attal semblait être le favoris ce lundi soir pour succéder à Élisabeth Borne.

La surprise Gabriel Attal à Matignon ?

Si sa nomination pourrait constituer la grosse surprise de ce remaniement, l'actuel ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal serait en effet devenu "l'hypothèse la plus probable", selon nos confrères de BFMTV. Fidèle d'Emmanuel Macron, le ministre de 34 ans seulement a notamment proposé un train de mesures pour relever le niveau des élèves en français et lancé un grand test national pour mettre en place l'uniforme à l'école avec des établissements volontaires dès la rentrée 2024.

Jusqu'alors, les noms de Sébastien Lecornu et Julien Denormandie revenaient avec insistance pour prendre le poste de Premier ministre. Richard Ferrand et Bruno Le Maire paraissaient, eux aussi, partir avec une longueur d'avance sur Gabriel Attal. Nous pourrions donc assister à un revirement de situation assez important. Le ministre de l'Éducation nationale pourrait devenir le plus jeune Premier ministre de la Ve République, devant Laurent Fabius nommé en 1984 à ce poste, à l'âge de 37 ans.