Macron immité et moqué par Trump : le retour de l'outrance et du show trumpiste

Donald Trump s'est moqué du président français ce week-end en meeting, en évoquant un bras de fer sur un dossier économique.

L'image date de samedi dernier, mais elle commence à circuler en France ce lundi. Donald Trump, en meeting dans l'Iowa pour sa prochaine campagne présidentielle, a voulu démontrer à quel point il savait imposer ses décisions à ses interlocuteurs étrangers. Et a choisi Emmanuel Macron pour l'illustrer crument.

"Macron, vous connaissez Macron ? C'est un type très gentil, vraiment très gentil ", a lancé Donald Trump, avant de se lancer dans un show d'imitation : "J'ai dit : Emmanuel, comment allez-vous ? Il a dit : ça va". Et de faire savoir que le président français avait annoncé ce jour là qu'il allait taxer les entreprises américaines à hauteur de 25%, lors de négociations commerciales en 2018. "Qui d'autre fait ça ?", aurait alors rétorqué le président américain. "Personne, pour le moment, mais il y en aura d'autres", aurait répondu le président français.

"J'ai dit : Non, non, mais vous n'allez pas faire ça Emmanuel ! – Non, non, Donald, c'est déjà passé. – Eh bien vous feriez mieux de l'annuler parce que si vous ne l'annulez pas, vous allez payer des droits de douane de 100 % sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir !", aurait réagi Donald Trump qui a alors imité le président français : "Non, non, non ! Vous ne pouvez pas faire ça Donald ! Vous ne pouvez pas faire ça". " Fin de l'histoire. C'était si facile", s'est réjoui Donald Trump.