Combien de ministres nommés par Emmanuel Macron ?

Avec trois Premiers ministres à son actif et plusieurs remaniements, Emmanuel Macron a déjà nommé plusieurs dizaines de ministres en un quinquennat et demi.

Le remaniement tant attendu aura bien lieu. La Première ministre, Élisabeth Borne, a remis sa démission lundi 8 janvier 2024 au président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a acceptée. Alors que les rumeurs concernant un éventuel changement de tête à Matignon ont proliféré durant les fêtes de fin d'année, des sources concordantes affirmaient, selon plusieurs médias lundi soir, que le nom du nouveau Premier ministre pourrait être officialisé mardi matin.

Une chose est sûre à ce stade, il s'agira du quatrième Premier ministre d'Emmanuel Macron. Après Édouard Philippe, de 2017 à 2020, suivi de Jean Castex, de 2020 à 2022, Élisabeth Borne était à Matignon depuis 2022 et la réélection d'Emmanuel Macron. Du côté des ministres, ils sont un certain nombre à avoir réussi à se maintenir d'un gouvernement à l'autre, que ce soit en gardant leur poste ou en en changeant, mais c'est un fait, avant même ce nouveau remaniement, Emmanuel Macron a déjà nommé plusieurs dizaines de ministres depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

Une bonne cinquantaine de ministres différents

Ainsi, après son élection, un premier gouvernement Édouard Philippe composé de 18 ministres avait été mis sur pied le 15 mai 2017. Un mois et quatre jours plus tard, élections législatives oblige, un second gouvernement Édouard Philippe voyait le jour avec cette fois 19 ministres. À noter toutefois que beaucoup d'entre eux étaient déjà dans le premier gouvernement. Seuls cinq nouveaux avaient fait leur arrivée. Mais rapidement, certains étaient partis vers de nouvelles aventures ou s'étaient retrouvés accabler par des affaires, et avaient donc dû se retirer et être remplacés. S'en sont également suivis plusieurs remaniements avec, régulièrement, quelques nouveaux arrivants. Le 3 juillet 2020, le gouvernement Jean Castex avait, lui, vu le jour avec pas moins de 30 ministres. Parmi eux, une douzaine étaient, là encore, issus du précédent gouvernement.

Enfin, le 20 mai 2022, le gouvernement Élisabeth Borne avait mis en place 23 ministres. Notons toutefois qu'une bonne dizaine était issue du précédent gouvernement. Pour résumer, entre les différents gouvernements, en ne comptant qu'une seule fois chaque nom, malgré les éventuels changements de poste, et en prenant en compte les différents remaniements, une bonne cinquantaine de ministres ont été nommés par Emmanuel Macron. En revanche, si l'on compte chaque nouvelle nomination comme une nomination, même si le ministre était déjà dans le gouvernement précédent, on parvient à plus d'une centaine de nominations.