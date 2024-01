Attal Premier ministre ? Deux ténors de la majorité mécontents du choix de Macron

Les patrons des deux partis alliés de Renaissance, Edouard Philippe et François Bayrou, auraient signifié leur désaccord à Macron concernant la nomination de Gabriel Attal.

L'hypothèse de plus en plus solide de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre fait grincer des dents au sein de la majorité présidentielle. Deux ténors du camp macroniste auraient même tenté de bloquer l'accès du ministre de l'Education à Matignon en disant leur mécontentement à l'Elysée lundi soir, selon les informations de Politico. Certains ministres pressentis pour le poste auraient également protesté.

"Macron est obligé de ferrailler alors que ça devait passer crème", confie un proche du président à Politico. Selon ce proche, Edouard Philippe et François Bayrou ont tour à tour téléphoné à l'Elysée à la suite de la démission d'Elisabeth Borne, lundi 8 janvier. Les patrons d'Horizons et du MoDem, deux partis alliés de Renaissance au Parlement, auraient tenté de dissuader le chef de l'Etat de choisir Gabriel Attal pour Matignon.

Déception pour Le Maire et Darmanin

Un fidèle de François Bayrou a confirmé l'opposition de son chef à la nomination du ministre de 32 ans. Dans le camp d'Edouard Philippe, en revanche, on nie l'information, assurant que le maire du Havre et le ministre de l'Education "s'entendent très bien", même si Philippe défendait le maintien d'Elisabeth Borne.

François Bayrou et Edouard Philippe ne seraient pas les seuls de leur camp à faire grise mine. D'après un journaliste de LCI, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin auraient aussi essayé de se mettre en travers du chemin de Gabriel Attal. Les ministres de l'Economie et de l'Intérieur, tous deux pionniers de l'exécutif macronien et pressentis pour remplacer Elisabeth Borne, n'auraient pas caché leur déception à l'idée de se voir préférer leur cadet. D'autant que, d'après Politico, Gérald Darmanin n'aurait pas obtenu le poste de ministre des Affaires étrangères qu'il convoitait.