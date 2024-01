Quel avenir politique pour Elisabeth Borne ?

L'ex-Première ministre Élisabeth Borne enfilera son nouveau costume dans quelques semaines seulement. Une fonction qu'elle n'a encore jamais occupée.

Élisabeth Borne n'est plus Première ministre. Ce mardi 9 janvier 2024, Gabriel Attal a été officiellement nommé à la tête du gouvernement à seulement 34 ans. Une passation de pouvoir qui implique un changement notoire dans la carrière politique de l'ex première locataire de Matignon. Après avoir salué les parlementaires de la majorité sur le perron de l'Élysée ce mardi en présence de Gabriel Attal, Élisabeth Borne a annoncé qu'elle serait "bientôt l'une d'entre eux en tant que députée du Calvados. Je me réjouis de continuer à servir mon pays à leurs côtés avec détermination et exigence". D'abord préfète, présidente de la RATP, deux fois ministres puis Première ministre, Élisabeth Borne va découvrir une nouvelle fonction.

Un délai d'un mois avant de retrouver l'Assemblée nationale

La désormais ex-Première ministre siègera à l'Assemblée nationale en tant que députée du Calvados, fonction pour laquelle elle a été élue en 2022 dans la 6e circonscription du département. Elle avait obtenu 52,3% des suffrages face au candidat de la NUPES. Elle n'a, jusqu'alors, jamais siégé en tant que députée dans l'hémicycle où elle était représentée par son suppléant Freddy Sertin. Comme il est de coutume, Élisabeth Borne devra toutefois patienter quelques semaines avant d'effectuer son retour au Palais Bourbon. En effet, l'élue normande devrait observer une période de latence d'un mois environ.

"Je n'ai jamais reculé devant aucun obstacle"

Lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal ce mardi, Élisabeth Borne a exprimé sa reconnaissance au président de la République qui lui a "fait confiance depuis 2017, je suis fière d'avoir a ses cotés pendant près de 7 sans servi notre pays et nos concitoyens". Mais elle a aussi déclaré être reconnaissante "envers l'équipe gouvernementale qui a porté avec force et détermination les réformes nécessaires y compris les plus difficiles".

Elle est également revenue sur son bilan, se disant fière d'avoir mené et fait adopter, parfois difficilement, des textes sur le budget, la réforme des retraites, la loi immigration et 50 autres textes ou encore d'avoir légué une planification écologique à la France. "Je n'ai jamais reculé devant aucun obstacle, devant aucune réforme. J'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République" a-t-elle déclaré.