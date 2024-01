Qui est le plus jeune Premier ministre du monde aujourd'hui ?

Gabriel Attal est devenu mardi 9 janvier le plus jeune Premier ministre de la Ve République, à 34 ans. Qu'en est-il à travers le monde ?

En intégrant Matignon à l'âge de 34 ans, Gabriel Attal a battu le record de jeunesse des Premiers ministres de la Ve République française, jusqu'alors détenu par Laurent Fabius. Est-il devenu, par la même occasion, le plus jeune chef de gouvernement du monde ? La réponse est oui, selon RTL : actuellement, tous les Premiers ministres en fonction sont plus âgés que le nôtre. Par le passé, cependant, certaines personnalités politiques sont arrivées à un poste similaire de manière encore plus précoce.

En janvier 2020, Sebastian Kurz était nommé chancelier fédéral d'Autriche à l'âge de 31 ans. Le conservateur devenait ainsi le plus jeune chef de gouvernement du monde. Mais depuis, Kurz a été chassé du pouvoir par une motion de censure. Un scandale de détournement de fonds publics a eu raison de sa carrière politique.

Garibachvili en Géorgie, Marin en Finlande

Avant lui, Irakli Garibachvili était devenu Premier ministre de la Géorgie en 2013, également à l'âge de 31 ans. Il avait quitté le pouvoir en 2015, avant de reprendre la tête du gouvernement en 2021, alors âgé de 38 ans, et occupe aujourd'hui encore ses fonctions.

Enfin, la finlandais Sanna Marin est devenue Première ministre de son pays en 2019 à l'âge de 34 ans, exactement comme Gabriel Attal. La sociale-démocrate a cependant démissionné de ses fonctions en septembre dernier.